Les bons conducteurs montrent l'exemple

Les bons conducteurs sont légion ces derniers temps, alors que les policiers du Service de police de Saguenay (SPS) multiplient depuis quelques semaines les barrages routiers sur son territoire.

Le dernier en lice a eu lieu lundi soir, entre 21h et 22h, au coin du boulevard Saguenay et du rang St-Martin, et encore là personne n’a été pris en défaut. 75 conducteurs ont été vérifiés et, de ce nombre, 2 ont dû passer l’épreuve de l’appareil de détection approuvé (ADA). Les conducteurs ont donc tous montré pattes blanches. Le porte-parole du SPS, Luc Tardif, profite de l’occasion pour féliciter les conducteurs pour leurs bons comportements, et rappelle que les patrouilleurs continuent de tenir régulièrement et aléatoirement des barrages routiers à Saguenay, la semaine comme la fin de semaine.