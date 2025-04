Incendie suspect à Chicoutimi

Les patrouilleurs du Service de police de Saguenay (SPS) ont eu à se métamorphoser en pompiers dans la nuit de lundi, alors qu’un début d’incendie suspect était en cours sur la galerie d’un immeuble à 4 logements à Chicoutimi.

Un bidon d’essence en feu a effectivement eu tôt fait d’attirer leur attention vers 2h11 du matin. La vigilance des policiers a fait en sorte qu’ils évitent le pire et qu’ils éteignent le tout avec un extincteur, en attendant l’arrivée des pompiers. Personne n’était dans le logement concerné au moment de l’événement, alors que d’autres personnes occupaient les trois autres logements. Une enquête est en cours pour tenter d’en connaître un peu plus sur les circonstances, et la scène est protégée à cet effet.