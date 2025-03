Conduite sous l'effet de la drogue à Arvida

Les patrouilleurs du Service de police de Saguenay (SPS) ont intercepté en début de nuit dernière un automobiliste ayant une conduite plutôt erratique.

L’interception s’est déroulée près de l’intersection du boulevard du Royaume et de la rue Mercier à Arvida vers minuit 42. Après vérifications, il s’est avéré que l’homme d’une quarantaine d’années conduisait avec les facultés affaiblies par la drogue alors que par surcroît, l’individu était sous le coup d’une interdiction de conduire au criminel, en plus d’avoir de nombreux antécédents en semblable matière. L’homme a donc été gardé en détention et comparaît ce mardi au palais de Justice de Chicoutimi pour répondre de ses actes.