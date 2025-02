Deux individus accusés en lien avec l'invasion de domicile à Jonquière

Les deux suspects appréhendés en lien avec l’invasion de domicile, survenue en début de nuit jeudi dans le quartier Saint-Raphaël à Jonquière, ont comparu jeudi après-midi au palais de Justice de Chicoutimi.

Il s’agit de Tristan Thiffault-Lagacé, 27 ans, et de Nicolas Blackburn, 33 ans. Ils font face tous deux à sept chefs d’accusation, dont séquestration, agression armée et introduction par effraction. La remise en liberté a été refusée aux deux accusés. Rappelons que les lieux où est située la résidence et où s’est produit l’événement a été le théâtre il y a quelques mois d’un incendie de véhicule. Le porte-parole Luc Tardif a d’ailleurs confirmé que l’invasion de domicile est en lien direct avec le conflit armé qui prévaut actuellement au Saguenay-Lac-Saint-Jean et un peu partout au Québec entre des gangs criminels pour le contrôle du marché de la drogue.