Deux suspects arrêtés après une agression dans un domicile jonquiérois

Les policiers du Service de police de Saguenay (SPS) sont sur les lieux d’une intervention particulière ce jeudi sur la rue Des Saules dans le quartier St-Raphaël à Jonquière.

Selon des informations glanées près des lieux, des vitres d’une résidence auraient volé en éclats. Le porte-parole du SPS, Luc Tardif, fait le compte rendu de l’événement en question.

« On parle d’un important déploiement policier ce matin en lien avec une invasion de domicile qui est survenue vers minuit trente sur la rue des Saules. Dans ce dossier, une victime a dû être conduite à l’hôpital afin de s’assurer de son état de santé. Toutefois, on ne craint pas pour sa vie. Également, deux suspects ont été mis en état d’arrestation au courant de la nuit », rapporte-t-il.

Le SPS précise que le secteur a été sécurisé et que les citoyens n’ont rien à craindre. La direction de l’école Trefflé-Gauthier, située à proximité, a été avisée. Le porte-parole Luc Tardif mentionne qu’il est trop tôt pour être en mesure de faire un rapprochement ou non avec le conflit armé, ou encore si une arme a été utilisée pour commettre l’agression. Le poste de commandement a été déployé sur place. Luc Tardif lance un appel aux citoyens qui auraient pu capter des images de l’événement.

« J’en profite pour demander l’assistance de la population. Si certaines personnes ont des caméras de surveillance et qui auraient pu capter des images de l’événement, on serait très content de mettre la main sur ces images-là qui pourraient nous aider à avancer rapidement dans notre enquête. »

Un membre du personnel se fera un devoir de récupérer les images à l’intérieur du poste de commandement. Certaines informations, comme l’âge des deux hommes appréhendés, n’est pas connu pour le moment. Les policiers seront d’ailleurs sur les lieux une bonne partie de la journée afin de récolter des éléments d’enquête. On mentionne parallèlement que l’adresse possède une historique avec ce genre d’événement, le second étant un incendie de véhicule et dont les circonstances sont toujours en analyse.