Un automobiliste capté à 110 km/h dans un zone de 80

Les policiers du Service de police de Saguenay (SPS) ont procédé dimanche soir à Chicoutimi à un barrage routier, visant à détecter les automobilistes conduisant sous l’effet des drogues ou de l’alcool. 80 conducteurs ont été vérifiés, de ce nombre 3 ont dû souffler dans l’appareil de détection approuvé. Aucun de ces derniers n’a été pris en défaut.

Puis un peu plus tard, en fin de soirée, un automobiliste a été capté à rouler 110 km/h dans une zone de 80. Il a été intercepté et dès lors, les agents ont constaté des signes de facultés affaiblies. L’homme dans la cinquantaine a finalement soufflé plus d’une fois et demi la limite d’alcool dans le sang. Il a été relâché avec citation à comparaître.