Une expérience théâtrale à découvrir

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

À l’Université du Québec à Chicoutimi, le Baccalauréat interdisciplinaire en arts (BIA) forme des artistes d’un genre particulier : des créateurs capables de naviguer entre plusieurs disciplines et de développer une démarche artistique bien à eux.

« Ce n’est pas une école de théâtre au sens traditionnel. Ici, on forme des artistes », résume Dario Larouche, chargé de cours au programme, également directeur général et artistique du Théâtre 100 Masques et du Théâtre Les Amis de Chiffon.

Contrairement aux formations spécialisées, les étudiants du BIA explorent différentes pratiques, théâtre, arts visuels, cinéma, arts numériques, tout au long de leur parcours. Une approche qui se reflète directement dans leur spectacle de fin de session, présenté gratuitement du 21 au 23 avril.

Intitulée Messire, une création signée Dario Larouche, la production aborde un thème aussi actuel que percutant : les dérives du pouvoir et les figures autoritaires. Inspirée de différents régimes et dictatures, la pièce explore les excès, parfois absurdes, du pouvoir.

Mais ce qui distingue surtout ce projet, c’est sa forme. Le spectacle est divisé en cinq tableaux, chacun imaginé et mis en scène par une équipe différente d’étudiants. Résultat : une oeuvre composée de plusieurs univers visuels et artistiques, tout en conservant une cohérence d’ensemble.

« On a cinq esthétiques différentes, mais un même discours. Le public ne voit pas des extraits éparpillés, il suit une vraie proposition », explique Dario Larouche.

Autre particularité cette année : l’intégration des arts numériques. Dans le cadre d’un projet pilote, des étudiants en arts médiatiques collaborent avec ceux en théâtre pour enrichir la mise en scène. Projections, images et expérimentations visuelles viennent ainsi bonifier l’expérience.

Le spectacle débute d’ailleurs avant même l’entrée en salle. Une installation extérieure accueille les spectateurs et les plonge dans l’univers de la pièce dès leur arrivée. Une sortie tout aussi immersive est prévue à la fin.

Accessible, même pour les non-initiés, le projet a été pensé en fonction du public. « Les étudiants doivent créer en gardant en tête qu’il y aura des spectateurs. Il faut que ce soit compréhensible et engageant », souligne le chargé de cours.

Au total, plus d’une trentaine d’étudiants ont participé au projet, de la création à la technique, dans un environnement professionnel rendu possible grâce aux équipements du théâtre de l’UQAC.

Et pour ceux qui hésitent encore, Dario Larouche lance une invitation simple : venir découvrir la relève artistique d’ici. « Ce sont les artistes qui vont faire vivre la culture dans les prochaines années. C’est important de les voir dès maintenant. »

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

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