Festi-Frette : danser l’hiver, ensemble, au cœur du centre-ville de La Baie

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Depuis plusieurs années déjà, le Festi-Frette s’impose comme l’un des événements phares du centre-ville de La Baie. Un rendez-vous hivernal extérieur, gratuit, qui mise sur la musique électronique pour rassembler les gens… même quand le mercure descend bien en dessous de zéro.

Comme l’explique Jessi Lavallée, coordonnateur du centre-ville et responsable de la programmation : « Le but, c’est d’apprivoiser notre hiver en dansant. Aussi simple que ça. » Contrairement à d’autres festivals, souvent payants, le Festi-Frette repose sur la gratuité.

« Ça fait partie de notre mission comme centre-ville. Créer de la dynamisation, offrir des activités accessibles à tout le monde, gratuitement. »

Deux soirées, deux énergies

La soirée du vendredi 13 février, Revival Années 2000, transporte le public dans l’époque où les clubs rassemblaient les générations avant les playlists et les réseaux sociaux. Les DJ qui ont marqué nos nuits animent cette soirée pour faire revivre l’énergie de ces lieux de rassemblement. La programmation se déploie ainsi : Jeff Thorn (Le Bao) de 18h00 à 19h15, Evans Bergeron (L’Audace) de 19h15 à 20h30, Level (Cité-Rock) de 20h30 à 21h45 et Smoke (Pub Avenue) de 21h45 à 23h00. C’est une soirée pour se souvenir, se retrouver et festoyer.

Le samedi 14 février, le festival célèbre la musique électronique sous toutes ses formes, avec la figure emblématique québécoise de la techno internationale Mistress Barbara, qui fête 30 ans de carrière. Les premières parties ont donc été soigneusement choisies, avec une attention particulière portée au build-up musical : créer une montée d’énergie cohérente, sans brûler les étapes avant l’acte principal. La programmation va donc comme suit: Jim Star (Saguenay) de 17h00 à 18h30, Larose&Fabre (Saguenay) de 18h30 à 20h00, Monitors (Montréal) de 20h00 à 21h30 et Mistress Barbara (Montréal) de 21h30 à 23h00. Comme le souligne Jessi Lavallée, pour ceux qui ont déjà participé au Festi-Frette, le constat est clair la musique fait oublier le froid : « Quand tu danses, t’as pas le temps d’avoir froid. La musique te garde en mouvement. »

Vibrer ensemble

Le Festi-Frette ne se limite pas à la musique. Il s’agit aussi de mettre en valeur le centre-ville de La Baie, attirer les visiteurs de l’extérieur et créer des liens entre générations.

« Le centre-ville de La Baie est déjà un lieu touristique dynamique, et le Festi-Frette vient compléter cette offre en proposant une expérience hivernale unique, qui s’ajoute aux restaurants, hébergements et activités des environs comme le village sur glace, le mont Bélu, les randonnées pédestres, entre autres », explique Jessi Lavallée.

Que ce soit pour revivre les sons des années 2000, vibrer au rythme de Mistress Barbara ou découvrir des talents locaux, le Festi-Frette est une belle manière d’apprivoiser l’hiver en musique et en danse. Pour connaître tous les détails et suivre les mises à jour, consultez le site web du Festi-Frette ou leur page Facebook.

