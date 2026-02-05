Chapelle Saint-Cyriac : un lieu patrimonial où la musique prend vie

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Située sur les rives du lac Kénogami, la chapelle Saint-Cyriac, construite en 1902, est un symbole collectif pour la communauté de Lac-Kénogami. Menacée de fermeture à plusieurs reprises, elle a été sauvée grâce à l’engagement de citoyens passionnés et transformée en lieu culturel vivant.

Depuis 2009, l’OBNL Concerts de la chapelle Saint-Cyriac propose une programmation musicale de haut niveau. « Notre mandat, c’est de faire découvrir la musique classique dans un lieu unique », explique Marie-Pierre Brasset, directrice de la programmation. « L’acoustique en bois de la chapelle est exceptionnelle, idéale pour des concerts non amplifiés. Et le public est toujours au rendez-vous ! »

Pour l’hiver et le printemps 2026, la programmation promet des expériences musicales exceptionnelles :

15 février : Trio Timia (Itamar Prag, piano ; June Lee, violon ; François Lamontagne, violoncelle) interprétant les trios de Schubert et Ravel.

29 mars : Musique classique indienne avec Indradeep Ghosh (violon) et Indranil Mallick (tabla).

26 avril : Le Consort Laurentien et le ténor Charles Daniels pour un programme baroque (Julie Rivest, violon baroque ; Étienne Asselin, cornetto ; Maximilien Brisson, trombone baroque ; Christophe Gauthier, orgue et clavecin).

21 juin : Ranajit Sengupta (sarod) et Indranil Mallick (tabla) pour une nouvelle performance de musique indienne.

« Chaque concert est un moment unique, où les musiciens et le public vivent la musique ensemble », ajoute Mme Brasset.

En parallèle, la chapelle permet de découvrir l’histoire du lac Kénogami et du village disparu de Saint-Cyriac : l’exposition permanente « Saint-Cyriac sorti des eaux » raconte le destin du village disparu depuis ses origines jusqu’au rehaussement des eaux en 1924. Un parcours numérique sur le site complète cette expérience et permet de se plonger dans l’histoire locale. Pour prolonger la découverte, des croisières historiques sur le lac sont offertes, avec commentaires sur les événements et sites historiques situés sous nos yeux.

« On ouvre notre programmation progressivement, mais on souhaite vraiment que chacun trouve son compte ici, qu’il soit mélomane, amateur d’histoire ou curieux », conclut Mme Brasset.

Pour connaître les dates, réserver vos billets ou découvrir les expositions et le parcours numérique, rendez-vous sur leur site.

