La Nuit des Temps : spectacles éclectiques et moments uniques au coeur de Chicoutimi

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Au centre-ville de Chicoutimi, sur la rue Racine, La Nuit des Temps se distingue comme un espace unique de spectacles et d’événements. Depuis cinq ans, cette salle animée par Emmanuelle Vermette et son copropriétaire Alexandre Bédard propose une programmation éclectique où tout le monde peut trouver quelque chose à son goût : concerts, DJ, soirées drag, théâtre ou podcasts, les genres se côtoient dans un savant mélange. « Notre programmation est vraiment très éclectique, c’est ce qui nous définit », explique Emmanuelle.

La salle peut accueillir jusqu’à 120 personnes assises et près de 280 debout, offrant un cadre intimiste et chaleureux où l’on ressent la proximité avec les artistes. « L’ambiance nous distingue : ce n’est pas une grande pièce vide, il y a de la couleur des plantes, de l’éclairage… c’est vivant », souligne Emmanuelle. Que ce soit pour découvrir un rappeur émergent, assister à un hommage à un groupe métal ou profiter d’un spectacle d’impro, chaque visite promet une expérience différente et festive.

Au-delà de la programmation, La Nuit des Temps joue un rôle important dans la vie culturelle locale. Au coeur du centre-ville, elle contribue à la vitalité de l’espace urbain et offre aux jeunes comme aux moins jeunes un lieu de rencontres et de découvertes artistiques. « Nous sommes au centre-ville pour une raison : on veut que le centre reste actif et vivant », confie Emmanuelle.

Parmi les rendez-vous réguliers, on retrouve la Ligue d’impro tous les mardis, une scène locale où des artistes expérimentés et passionnés se côtoient, ainsi que la soirée d’humour mensuelle très attendue « Givré, Tordant, Audacieux », dont la prochaine édition aura lieu le 20 décembre. La salle est également disponible à la location et peut accueillir des soirées-spectacles privées, des événements d’entreprise ou toute autre occasion spéciale.

Pour ceux qui n’ont jamais mis les pieds à La Nuit des Temps, Emmanuelle résume l’expérience : « À La Nuit des Temps, tu fais des découvertes, tu vis des moments de proximité avec les artistes. Tu peux danser, te laisser aller… c’est vraiment différent des salles typiques. »

