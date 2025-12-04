Aventure Rose des Vents : l'art de rassembler entre fjord et montagne

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Nichée au coeur de Sainte-Rose-du-Nord, Aventure Rose des Vents est bien plus qu’une auberge : c’est un lieu vivant, chaleureux et profondément enraciné dans sa communauté. Installée dans l’ancien presbytère depuis 2015, l’auberge, portée entre autres par la copropriétaire Kim Limoges, s’est imposée comme un lieu de rencontres culturelles et humaines.

Ici, tout respire le partage. On peut y séjourner pour profiter du décor spectaculaire entre fjord et montagne, s’offrir un repas local et réconfortant, venir prendre un verre sur la terrasse avec l’une des plus belles vues du Québec ou simplement assister à un spectacle intimiste qui transforme complètement la soirée. L’auberge est un lieu inclusif où le rythme du village rencontre l’énergie des visiteurs : un espace où se mélangent naturellement culture, nature et convivialité.

Avec les années, Aventure Rose des Vents est aussi devenue un véritable petit pôle culturel. Des artistes de tous horizons y passent pour présenter un spectacle, donner un atelier, créer pendant une résidence ou participer à des projets spéciaux. Le calendrier de l’Avent, instauré en 2019, en est l’un des plus beaux exemples : une série d’activités quotidiennes qui, du mercredi au dimanche, rassemble les gens dans cette période « entre deux saisons » où Sainte-Rose se transforme en village chaleureux, lumineux et festif. C’est devenu une tradition attendue autant par les locaux que par les visiteurs de passage.

Et comme l’auberge marie si bien la culture et le plein air, plusieurs projets émergent naturellement. Parmi eux : l’idée d’un festival de ski de fond qui se terminerait par un événement culturel en soirée. Une initiative qui reflète parfaitement l’ADN de la maison : vivre la nature le jour, célébrer ensemble le soir. Kim souligne aussi les liens naturels qui unissent Aventure Rose des Vents aux autres petits lieux de diffusion de la région : on se connaît, on échange, on se réfère des artistes. Une solidarité simple, mais essentielle, qui nourrit toute la communauté culturelle.

Pour Kim, ce qui rend cet endroit si unique, c’est sa capacité à rassembler des univers différents. « Il y a un mélange de locaux, de touristes, d’artistes… Ça crée quelque chose de difficile à décrire. Il faut venir le vivre », dit-elle.

Que vous soyez du secteur ou de passage, que vous cherchiez un repas, un lit, une activité guidée ou un moment culture, Aventure Rose des Vents est un lieu où l’on arrive par curiosité… et d’où l’on repart avec les yeux brillants.

Découvrez les activités d'Aventure Rose des Vents ici !

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

Consultez les événements culturels à ne pas manquer en région.