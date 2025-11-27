Rendez-vous de l'industrie touristique : des résultats concrets pour une vision ambitieuse !

Contenu commandité

La MRC du Fjord-du-Saguenay a tenu le 20 novembre dernier son Rendez-vous de l'industrie touristique à la station de ski Le Valinouët. L'événement a rassemblé plus d'une centaine d'acteurs clés de l'industrie afin de faire le point sur les progrès réalisés depuis le dévoilement de la Stratégie de l'industrie touristique en novembre 2022 et tracer la voie des prochaines étapes.

Depuis 2022, la MRC a investi près de 6.7M$ en récréotourisme sur son territoire, permettant la réalisation de 300 projets comme l'hébergement en nature, des sentiers de randonnée et de raquette, des sites de ski de fond et de montagne, des festivals et événements ainsi que des sentiers pour véhicules hors route (VHR). Ces investissements ont généré des retombées économiques de près de 30M$, soit 5$ pour chaque dollar investi. C'est tout un succès !

Vision : faire reconnaitre, d'ici 2032, notre territoire comme la destination 4 saisons d'aventure et d'écotourisme internationale par excellence au Québec.

