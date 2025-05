Vivez l’expérience unique de golfer au bord du Lac Saint-Jean

Contenu commandité

En activité depuis plus de 50 ans, le Golf Saint-Prime sur le lac a su se tailler une place de choix dans l’univers du golf, entre autres grâce aux paysages magnifiques et à la beauté des lieux. L’entreprise a d’ailleurs été nommée comme le Pebble Beach du Saguenay – Lac-St-Jean par Max Lalonde, porte-parole de « Sortez, golfez » et animateur de l’émission « Les Pros » à TVA Sports.

Le parcours à normale 72 est le seul à être en bordure du majestueux Lac St-Jean. Il attire d’ailleurs plusieurs joueurs ; durant la saison 2024, c’est 23 500 rondes qui ont été jouées. Même si cette année la saison commence un peu plus tard que l’année dernière, le directeur M. Jean-François Dionne espère atteindre cet objectif pour 2025.

En plus de la beauté des paysages, c’est dans un chalet magnifique que vous arriverez et vous serez accueillis par une équipe sympathique et souriante. Du côté de la clientèle, on retrouve un beau mélange de touristes et de membres locaux. Certains membres sont également impliqués, et un petit noyau de bénévoles se mobilise lorsque besoin, entre autres via le conseil d’administration qui est composé de 7 membres.

L’OBNL possède également une académie qui offre différents cours pour les apprentis-golfeurs, que ce soit en formule privée ou semi-privée. Des cours spécifiques pour la relève sont aussi disponibles, de même que des camps d’été pour les 7 à 12 ans. Une place pour les golfeurs juniors est aussi favorisée. Il se joue même quelques tournois sur le circuit régional. Un futur champion se trouve peut-être parmi nous, qui sait?

Depuis 2021, il y a également le Centre de développement Desjardins, tout près du champ de pratique, qui permet aux apprentis de tous âges de recevoir un enseignement de haut niveau, peu importe la température.

L’hiver, c’est à la Cité Étudiante de Roberval que les activités se poursuivent via le Centre de golf intérieur Desjardins, où on retrouve un simulateur de golf virtuel Golf In, une salle d’enseignement avec les meilleurs équipements technologiques, un vert d’entraînement ainsi que 6 aires de pratique pour la frappe de balle libre.

Que vous soyez simplement curieux, débutant ou un golfeur aguerri, Golf Saint-Prime sur le lac est l’endroit à visiter pour pratiquer le golf dans un cadre enchanteur. Qui sait ? Peut-être que cette année, c’est encore plus de 23 000 mordus qui viendront y jouer !

Golf Saint-Prime sur le lac

776, rue Principale, Saint-Prime

418 251-2831