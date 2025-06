Des festivités spectaculaires à Saint-Félicien pour la Fête nationale du Québec

Contenu commandité

Les 23 et 24 juin 2025, le Saguenay-Lac-Saint-Jean vibrera au rythme de la Fête nationale du Québec. Au coeur de ces festivités, l’événement régional se tiendra au centre-ville de Saint-Félicien, avec une programmation festive et rassembleuse proposée par les Événements La Trâlée.

23 JUIN - SOIRÉE MUSICALE

La soirée musicale du 23 juin s’ouvrira avec une prestation du musicien folk Dany Placard, natif de Laterrière, qui précédera la venue sur scène de Justin Boulet. Dans son spectacle, Justin célèbre la voix et l’ensemble de l’oeuvre de son père dans un spectacle Rock’n Blues ravivant la nostalgie et offrant au public un voyage dans le temps qui survolera à la fois les plus grands succès de Gerry et d’Offenbach. Que des chansons marquantes, des souvenirs et de l’émotion à l’état brut!

À 22 h, les festivités prendront une dimension spectaculaire avec une prestation pyrotechnique de l’Expérience FeuFou, présentée par la Société de développement commercial de Saint-Félicien. Celle-ci sera suivie des traditionnels feux d’artifice qui illumineront le ciel au-dessus de la rivière Ashuapmushuan. Pour clôturer cette soirée en beauté, les Productions Alter Ego présenteront le spectacle «Québecicitte», un hommage à la musique québécoise qui réunira toutes les générations.

24 JUIN - JOURNÉE FAMILIALE

La journée familiale, quant à elle, se déroulera le mardi 24 juin, de midi à 17 h, avec une multitude d’activités pour petits et grands: jeux gonflables, machine à mousse, maquillage, marché des artisans, animation, camions-restaurants et plus encore.

Événement exceptionnel cette année, la population est conviée à rencontrer la brigade de l’expédition de canot « À la Mer du Nord » sur la Route des fourrures, de Tadoussac à la Baie-James, durant son escale à Saint-Félicien. Rappelons que les embarcations utilisées ont été fabriquées selon la technique des Canots Tremblay, une entreprise emblématique qui a marqué l’histoire économique de Saint-Félicien au 20e siècle.

MERCI AUX PARTENAIRES

«C’est une fierté pour notre équipe de citoyens bénévoles d’organiser les festivités régionales de la Fête nationale du Québec à Saint-Félicien. Nous remercions chaleureusement nos partenaires dont le soutien rend possible la tenue de cette fête d’envergure dans notre ville et nous permet d’offrir une programmation à la hauteur des attentes.», souligne Marc-André Ouellet, coprésident des Événements La Trâlée.

Cette activité est réalisée grâce au soutien du gouvernement du Québec avec la Ville Saint-Félicien, la Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Construction Bon-Air, Constructions SBSL et Trium Médias.

La programmation complète de la célébration régionale est disponible dès maintenant au www.ville.stfelicien.qc.ca.