La propriété autrement

Contenu commandité

Surplombant le majestueux lac Saint-Jean, Camping Roberval sur le lac propose un projet haut de gamme conçu pour ceux qui rêvent de devenir propriétaire au bord de l’eau, sans compromis sur le confort. Situé à quelques pas du centre-ville de Roberval, ce site unique et exceptionnel offre à la fois tranquillité, commodités à portée de main et vues imprenables sur le Pekuakami.

Sur place, les résidents profitent d’un environnement soigné avec une plage privée contemplative, des bains thérapeutiques, un sauna et un pavillon principal. Chaque terrain, d’une superficie variant entre 3 000 et 5 000 pieds carrés, est entièrement desservi par les services municipaux (eau potable, égouts) ainsi que l’électricité à 100 ampères. Pour plus de confort, plusieurs y ajoutent un pavillon de jardin, qu’il s’agisse d’une remise ou d’un mini-chalet, pour accompagner leur véhicule récréatif. Les animaux de compagnie y sont les bienvenus, et l’ambiance est aussi chaleureuse que le décor.

Ce qui distingue vraiment ce projet, c’est sa proximité avec tout ce qui rend la vie agréable. Restaurants, bars, commerces, marina, Véloroute des Bleuets, plage municipale de la Pointe Scott, golf de Saint-Prime et même l’hôpital sont accessibles à pied ou à quelques minutes de route. De plus, la Place de la Traversée se trouve tout près, l’endroit idéal pour vibrer au rythme de la région.

Portée par Véronique Tremblay, présidente du camping, l’initiative vise également à générer des retombées économiques concrètes dans la communauté. Des partenariats sont développés avec des entreprises locales pour offrir des services et activités aux résidents. L’une de ces initiatives a pris la forme d’un cocktail de bienvenue aux abords d’un voilier d’Amure Aventure, offert gracieusement par la distillerie Beemer, afin d’accueillir les nouveaux propriétaires dans une ambiance conviviale et régionale.

Avec plus de 30 terrains déjà vendus lors de la première phase, le succès du projet est bien réel. Que vous soyez un résident du coin souhaitant un pied-à-terre sur le lac, un ancien de la région désireux de se rapprocher de ses racines, ou encore un voyageur tombé sous le charme du Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est le moment de faire le saut. Les terrains sont maintenant en vente à partir de 55 000 $, un prix qui augmentera à chaque phase de développement. La deuxième phase est en cours, et Véronique vous invite à visiter ce lieu d’exception en la contactant au 418 931-2403.

Camping Roberval sur le Lac

418 931-2403

campingroberval.com