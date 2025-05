Plongez au cœur de l’aventure du Marathon Proco de chaloupe à rames sur le lac Saint-Jean!

Contenu commandité

Depuis plus de 52 ans, dans le cadre de Festirame, le légendaire Marathon Proco de 42 km sur le lac Saint-Jean fait vibrer les passionnés de défis extrêmes. Unique au Canada, cette course met à l’épreuve la force, l’endurance et la détermination des athlètes, qui bravent vents, vagues et courants sur les eaux majestueuses de Piekouagami.

Cette année, 11 équipes se lancent dans cette aventure hors du commun : 5 équipes mixtes et 6 équipes hommes, prêtes à donner le meilleur d’elles-mêmes! Afin de se préparer au mieux et d’accumuler des points, les athlètes participeront à trois courses préparatoires :

31 mai : à Labrecque, lac Labrecque

7 juin : à Alma, bassin St-Georges

21 juin : à Hébertville, lac Vert

Chaque course est une occasion de repousser ses limites et de se rapprocher du trophée tant convoité qui sera remis lors du marathon. Le coup d’envoi du 52e marathon de chaloupe à rames résonnera le 5 juillet prochain dès 9 h à Desbiens, lançant nos rameurs dans une bataille intense jusqu’à la ligne d’arrivée, attendue à partir de 14 h à La Dam-en-Terre.

Festirame organise un Beach Party à partir de 11 h à La Dam-en-Terre pour accueillir les rameurs dans une ambiance festive et conviviale. Un DJ Blaas sera présent pour enflammer la plage avec un rythme entraînant, tandis que plusieurs animations viendront divertir petits et grands tout au long de la journée.

Pour ne rien manquer, restez connectés en suivant la page Facebook de Festirame et joignez-vous aux événements créés pour l’occasion. La chaloupe à rames est un sport qui mérite toute notre admiration. Venez nombreux encourager ces athlètes passionnés et partager avec eux cette expérience unique!

Les athlètes du 52e marathon de chaloupe à rames sont:

CLASSE MIXTE :

• Équipe 10 : Samuel Lapointe et Justine Larouche

• Équipe 21 : Frédéric Simard et Marie-Chantale Tremblay

• Équipe 11 : Fabien Marceau et Emy-Jeanne Marceau

• Équipe 12 : Kathy Tremblay et Sylvain Tremblay

• Équipe 15 : Jean Lemieux et Lyne Bessette

CLASSE HOMME :

• Équipe 5 : Pierre Pilote et Christian L’espérance

• Équipe 17 : William Rossignol et Samuel Boily

• Équipe 22 : Martial Poudrier et Jean Chabot

• Équipe 20 : Antony Gauthier et Jean-Benoît Gauthier

• Équipe 13 : Francis Painchaud et Michaël Painchaud

• Équipe 14 : Sébastien Giguère et Sébastien Bouchard

