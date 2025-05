L’aventure en famille entre nature et découverte

Contenu commandité

Niché en pleine nature, au bord du lac Ouiatchouan, l’Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette est un véritable havre de paix où se croisent spiritualité, détente et découvertes en famille.

Depuis plus de cent ans, ce site emblématique accueille pèlerins et visiteurs en quête de ressourcement. Géré aujourd’hui par un conseil d’administration, il conserve une forte présence religieuse avec des messes quotidiennes et des pèlerinages annuels. L’histoire de l’Ermitage y est richement présentée à travers son musée sur trois étages, mettant en valeur des figures marquantes comme Élzéar DeLamarre et le frère capucin Guy Bruneau.

Mais l’Ermitage ne se limite pas à son héritage spirituel: il s’est diversifié pour offrir une expérience accessible à tous. Les familles y trouvent un environnement sécuritaire, avec une panoplie d’activités: sentiers pédestres (de 1 à 5 km), location de kayaks, paddleboards et pédalos, prêt de vélos et accès à une plage située à proximité. Le site est librement accessible et le restaurant propose un menu abordable, où les tout-petits de 0 à 5 ans mangent gratuitement et les 6 à 11 ans à demi-tarif.

L’Ermitage propose également une expérience immersive unique: «Expérience Origine», un spectacle multimédia qui plonge les spectateurs au cœur de la nature. Une immersion sensorielle qui invite à la contemplation.

Côté hébergement, le site a entrepris des rénovations majeures. Vingt-six chambres seront désormais climatisées en plus des onze l’étant déjà, tandis que les chalets offrent des options variées: six chalets, dont trois familiaux pouvant accueillir jusqu’à sept personnes, et des mini-maisons isolées en bordure du lac pour une expérience plus intime.

En tant qu’OBNL, l’Ermitage redonne à la communauté à travers plusieurs initiatives, comme l’œuvre du Pain des Pauvres, permettant de soutenir des œuvres, des organismes ou des personnes dans le besoin.

Avec l’approche du centenaire de l’arrivée des capucins sur le site et celui du décès de son fondateur, l’abbé Elzéar, l’Ermitage prépare une année de festivités dont le calendrier est disponible sur son site web. Un lieu où spiritualité et nature se rencontrent harmonieusement, offrant à chacun une expérience unique, que ce soit pour une journée ou un séjour prolongé.

Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette

Sanctuaire naturel – Oasis spirituelle

250, route de l’Ermitage, Lac-Bouchette

1 800 868-6344

www.t-antoine.org