L’aventure familiale par excellence

Contenu commandité

Tout le monde au Saguenay–Lac-St-Jean connaît le camping et plage Belley, réputé pour sa longue plage de 2,1 km et pour son ambiance familiale. Bien ancré dans les traditions de plusieurs familles, les séjours et même les journées de plage y laissent des souvenirs mémorables.

Il faut dire que l’entreprise fait partie du paysage jeannois depuis plus de 50 ans! C’est de génération en génération que les touristes autant que les locaux ont l’habitude de séjourner au Camping Belley ou d’y passer des journées à la plage. Les différentes activités et les commodités pour les familles en font une destination de choix. Il y a même des saisonniers qui sont là depuis plus de 40 ans!

En plus des emplacements de camping traditionnels, c’est 15 prêts-à-camper qui se sont ajoutés au fil des dernières années et qui sont disponibles à la location afin de permettre à ceux qui ne sont pas équipés de profiter des joies du camping.

Encore disponible à la plage cette année: une chaise hippocampe, qui permet de faciliter l’accès à la plage pour les personnes à mobilité réduite. Cette chaise est mise à disposition gratuitement à ceux qui en ont besoin. De plus, la location d’équipement aquatique sera toujours au rendez-vous pour vous faire profiter davantage du majestueux Lac St-Jean.

Toujours soucieuse de s’améliorer, la direction a enclenché une démarche au niveau du développement durable. Bien que plusieurs éléments soient déjà en place dans l’optique de réfléchir et d’optimiser le développement durable, le plan qui sera travaillé avec l’accompagnement du Centre québécois de développement durable leur permettra une réflexion profonde et un plan d’action clair pour poursuivre leurs efforts. Le plan final devrait pouvoir être dévoilé à l’automne.

Également toujours à l’affût des tendances et avec un désir de rester au goût du jour, l’entreprise participe à un programme de développement numérique avec le Colab, et un nouveau site web sera dévoilé sous peu.

Bien sûr, d’autres projets mijotent également dans la tête des propriétaires, mais il faudra attendre encore un peu pour en connaître la teneur.

Une chose est sûre: la saison estivale sera une fois de plus inoubliable au camping et plage Belley. Que ce soit pour une journée ou plus, en famille ou entre amis, c’est une destination à mettre à son calendrier pour l’été!

Camping et plage Belley

100, chemin Belley, Saint-Henri-de-Taillon

418 347-3612

[email protected]

campingbelley.com