Les campings Vauvert sur le Lac et des Chutes débutent leur saison

Contenu commandité

L’été est à nos portes et il sera bientôt possible d’en profiter pleinement avec l’ouverture du camping Vauvert-sur-le- Lac-Saint-Jean et du camping des chutes à Mistassini.

Les deux sites sont disponibles à tous les visiteurs et offrent la possibilité de s’installer tant en motorisé, qu’avec une roulotte ou une tente. Le camping Vauvert ouvrira ses portes le 30 mai et le camping des chutes débutera quant à lui ses locations de ter- rains à partir du 23 mai avec une promotion d’ouverture de 50% sur la deuxième jour- née lors du premier weekend.

Le responsable aux opérations à Tourisme Dolbeau-Mistassini, Dan St-Gelais, définit les deux emplacements comme étant des endroits joviaux et dynamiques avec une couleur propre à eux qui saura satisfaire les besoins de chacun.

CAMPING DES CHUTES

Avec une vue panoramique exceptionnelle sur les chutes des pères, le camping des chutes est plus urbain et facilement acces- sible. Dan St-Gelais explique que c’est un endroit parfait pour ceux qui désirent se déplacer en bicyclette et fréquenter les différents services des environs. La piste cyclable de la Véloroute des Bleuets trace directement au centre du camping et per- met donc un accès facile au reste du circuit. Des Coolbox sont également disponibles à la location et sont « très utiles pour les gens qui font le tour du Lac-Saint-Jean à vélo» selon M. St-Gelais.

CAMPING VAUVERT

Le camping vauvert est reconnu pour son paysage et son accès facile à une plage de la région en santé. Des chalets rustiques sont accessibles toute l’année et proposent un moment de détente et de joie avec une belle vue sur le Lac-Saint-Jean. Pour ceux qui ont envie de bouger, plusieurs activités sont disponibles telles que des balades en sentier et la location d’équipement tels que des kayaks ou du paddle board.

Plusieurs autres activités seront organisées au cours de l’été sur les deux campings tels que des présentations astronomiques avec le vulgarisateur scientifique, Stéphane Simard, et la présentation de la pièce de théâtre, Les survivalistes, de Jimmy Doucet, qui sera présentée chaque mardi à partir du premier juillet pour un coût de 15 $.

Camping des Chutes

55 EMPLACEMENTS DE CAMPING ET 3 COOLBOX

44, boulevard Panoramique, Dolbeau-Mistassini

[email protected]

www.campingdeschutes.com

Camping Vauvert sur le Lac-Saint-Jean

14 CHALETS LOCATIFS ET 136 EMPLACEMENTS DE CAMPINGS

488, route de Vauvert, Dolbeau-Mistassini

[email protected]

www.vauvertsurlelacsainjean.com