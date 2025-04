Trium Médias est à la recherche d’un(e) directeur(trice) des ventes

LEADERSHIP, GESTION RIGOUREUSE ET VISION STRATÉGIQUE

RÉSUMÉ DU POSTE :

En tant que membre du comité de direction, le ou la directeur(trice) des ventes joue un rôle décisionnel central dans l’évolution de l’entreprise. Cette personne assure une gestion proactive et rigoureuse de l’équipe des ventes et du service à la clientèle, en mettant en place des mécanismes de suivi et d’optimisation de la performance. Elle élabore les stratégies de développement des ventes de services marketing pour les entreprises et les institutions puis veille à leur exécution terrain, tout en contribuant aux grandes orientations de l’entreprise.



RESPONSABILITÉS PRINCIPALES:

Encadrer, soutenir et évaluer l’équipe des ventes sur une base régulière.

Mettre en place des outils de suivi et de contrôle pour assurer l’atteinte des objectifs individuels et collectifs.

Renforcer la discipline d’exécution et le respect des processus

Créer une culture de performance, de responsabilisation et de collaboration au sein de l’équipe.

Représenter l’entreprise dans le milieu des affaires et développer des partenariats durables.

Participer activement aux décisions stratégiques de l’entreprise et y contribuer.

Définir et ajuster les stratégies de vente et de marketing selon les résultats et les tendances du marché.

Collaborer étroitement avec les autres services de l’entreprise pour assurer l’alignement des actions.

PROFIL RECHERCHÉ :

• Expérience avérée en gestion dans le secteur des services aux entreprises, avec un fort accent sur la performance et le suivi des résultats.

• Leadership structurant, capable d’implanter des processus clairs et d’en assurer le respect.

• Sens stratégique, autonomie décisionnelle et excellent jugement.

• Habileté à mobiliser une équipe autour d’objectifs communs, avec rigueur et bienveillance.

• Capacité à gérer les priorités et à faire preuve de fermeté, tout en favorisant le développement des talents.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

• Poste à temps plein basé au bureau-chef d’Alma.

• Salaire concurrentiel avec bonification selon la performance.

• Territoire : Saguenay–Lac-Saint-Jean.

• Rôle clé au sein d’une entreprise en croissance, où votre impact se fait sentir concrètement.

POUR POSTULER OU OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS :

Veuillez contacter Marlène Claveau à l’adresse suivante : [email protected]