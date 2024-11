SERDEX International : l’entrepreneur au cœur du portrait

Commandité

COMMENT UN ACCOMPAGNEMENT À L’EXPORTATION PEUT BONIFIER VOTRE PROJET D’AFFAIRES

Depuis plus de 25 ans, SERDEX International accompagne des PME de la région dans leurs efforts de commercialisation hors-Québec. Si certains n’hésitent pas à faire appel à nos services gratuits ou payants, d’autres croient devoir attendre que leur projet d’exportation soit prêt. Pourtant, l’approche développée par SERDEX peut jeter une perspective différente sur l’entreprise, ce qui mène parfois vers de nouvelles possibilités… Voici deux beaux exemples d’entreprises qui en ont profité pour différentes raisons.

FABTECH ID s’est adressée à nous en 2021, après avoir reçu des demandes de clients basés aux États-Unis. Pour cette PME spécialisée en cadenassage, l’opportunité méritait réflexion. Nous avons donc lancé le programme Hélico visant à concevoir un plan de commercialisation à l’international bien structuré.

Hélico Décollage débute par l’analyse de l’entreprise, ses forces et faiblesses, ses ressources humaines, ses objectifs et bien sûr, ses produits et services. Nous réalisons ensuite une étude de marché pour mieux comprendre le secteur d’activité, identifier les enjeux, les tendances et les grands joueurs. Nous pouvons alors faire l’analyse concurrentielle qui nous permet de valider les avantages distinctifs de l’entreprise, en plus de comprendre l’écosystème qui encadre l’industrie.

Pour Elisabeth Tremblay, Directrice générale de FABTECH ID, cet exercice l’a convaincue de tout le potentiel de son offre de services. « On croyait déjà en notre produit, mais quand on a vu les constats, ça nous a vraiment donné confiance. On a clairement vu notre valeur ajoutée, ce qui nous a amenés à bonifier notre offre et notre structure de prix. » Le plan a aussi permis de cibler le marché, les clientèles prioritaires et les salons d’importance. Restait à peaufiner les stratégies marketing, le message et la façon de rejoindre les prospects.

Avec un tel plan en main, c’est plus facile pour les entreprises d’obtenir du financement et d’impliquer les équipes. FABTECH ID a depuis participé à des salons aux États-Unis, générant des ventes mais aussi de nouveaux partenariats. L’entreprise profite aussi de nos services conseils gratuits pour les questions de logistique et de douanes.

Solem est un autre bel exemple. Les fondatrices ont d’abord participé à un projet développé pour les femmes entrepreneures. Ce premier survol du marché des serviettes de microfibre haut de gamme a permis de valider certaines hypothèses pour le marché canadien. Elles ont ensuite profité de la formation Commerce numérique sur les marchés extérieurs (CNME) visant à bonifier leur présence en ligne.

Une fois ces améliorations faites, elles étaient prêtes à aller de l’avant avec un plan de commercialisation. Suivant la démarche de l’Hélico Décollage, nous avons ciblé une opportunité particulièrement intéressante pour Solem : les serviettes corporatives personnalisées, l’item parfait pour les entreprises souhaitant offrir un cadeau à leur image. L’analyse a également mis en évidence l’importance des critères de développement durable pour ce segment de clientèle. Les entrepreneures se sont alors tournées vers notre projet EXPAR, qui vise à améliorer ses pratiques d’affaires responsables pour mieux se positionner à l’international.

Comme le souligne Mylène Lessard, cofondatrice : « Pour nous, les valeurs ESG étaient super importantes, mais on ne savait pas par où commencer. Avec l’aide de l’écoconseillère, on a réalisé un plan d’action qui a mené vers une politique de développement durable qui nous ressemble. SERDEX nous a ensuite aidé à mettre ça de l’avant dans nos outils marketing et wow! On a rapidement vu l’impact sur nos ventes et en plus, toute l’équipe est fière de ce virage. »

Enfin, pour accélérer leur déploiement en Ontario, Solem a demandé une liste de clients potentiels sur ce marché, un autre de nos services.

