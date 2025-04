Le BQ exige l’annulation d’un appel d’offres

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, ne souhaite pas que les sols contaminés prélevés sur les terrains de la Base de Bagotville soient acheminés à Mascouche avant d’être traités.

C’est pourquoi il demande au premier ministre Mark Carney d’annuler immédiatement un appel d’offres visant l’enfouissement de sols contaminés aux « produits chimiques éternels » SPFA. Cette revendication s’ajoute à celle du maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.

Pour le chef bloquiste, le gouvernement fédéral a non seulement pollué le Saguenay, mais aujourd’hui il transporte le problème qu’il a créé pour l’enfouir ailleurs. Aujourd’hui, Ottawa se propose de recommencer. Pour le BQ, il s’agit d’un geste irresponsable, alors qu’il existe des moyens de traiter ces sols contaminés avant d’en disposer.

En début de semaine, La Presse a révélé que le gouvernement libéral a lancé un appel d’offres visant à enfouir 85 000 tonnes supplémentaires de sols contaminés aux substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques, connus sous l’acronyme de SPFA, en provenance de la base militaire de Bagotville. Un volume de 80 000 tonnes de ces sols contaminés ont déjà été enfouies à Mascouche.

Qualifiés de « produits chimiques éternels », la présence des SPFA a déjà été identifiée dans une partie du réseau d’aqueduc municipale de l’arrondissement de La Baie. Différentes mesures comme l’installation de filtres a été rendue nécessaire afin d’éliminer temporairement les SPFA du réseau d’eau potable. Le gouvernement du Québec reconnaît que ces substances « peuvent affecter par exemple le foie, le système immunitaire, les reins et la thyroïde ».

Le Bloc Québécois reproche déjà au gouvernement fédéral l’absence de normes canadiennes concernant le traitement des SPFA. « Nous ne devons pas transférer notre problème à Mascouche. Les PFAS (SPFA) doivent être détruits de façon permanente et sécuritaire. Il est essentiel de ne pas répéter les erreurs du premier appel d'offres. Pour ce second appel, agissons avec responsabilité et assurons-nous de choisir une solution durable qui respecte à la fois l’environnement et les communautés concernées », a ajouté par voie de communiqué Mario Simard, candidat du Bloc Québécois dans Jonquière.

Pour le Bloc québécois, le dossier de gestion des SPFA a été traité avec amateurisme depuis le début. Il est reproché au fédéral d’avoir décidé d’enfouir les sols contaminés à Mascouche en plus d’avoir négligé sa responsabilité d’assurer, pour toujours, une eau potable aux résidents de l’arrondissement La Baie. Le Parti libéral a préféré se déchirer à l’interne plutôt que de régler ce problème, tandis que les conservateurs ont toujours refusé de s’engager sur un sujet aussi important que la mise en place d’une solution permanente.

Le résultat est la population de La Baie attend toujours qu’Ottawa prenne ses responsabilités dans le dossier des eaux contaminées aux SPFA. La Ville de Saguenay n’a pas à subir cette pression financière, et ce n’est certainement pas aux citoyens de la Ville d’assumer une facture qui revient à 100 % au gouvernement fédéral », a affirmé Marc St-Hilaire, candidat du Bloc Québécois dans la circonscription de Chicoutimi-Le Fjord.