Marc St-Hilaire confiant de remporter Chicoutimi-Le Fjord

En l’absence de sondage régional indiquant quelle sera la tendance des électeurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la présente élection fédérale, le candidat bloquiste dans Chicoutimi-Le Fjord, Marc St-Hilaire, se montre confiant de pouvoir arracher la circonscription détenue par le conservateur Richard Martel.

En entrevue, M. St-Hilaire, un nouveau venu sur la scène politique fédérale, affirme que la lutte se joue entre le Bloc québécois et le Parti conservateur. « Je crois que présentement, Richard Martel est en arrière. Je pense que Richard a perdu de son lustre. Des gens me disent qu’ils veulent bloquer Poilièvre et me disent sors moi le coach » affirme-t-il.

Le député sortant est accusé par la machine bloquiste de n’avoir présenté aucun bilan de mandat. Les dossiers qu’il aurait eus à débattre avec la machine fédérale se sont ramassés chez le député bloquiste de Jonquière Mario Simard, spécialement en immigration. « M. Martel n’a pas eu l’énergie pour défendre ses années à la Chambre des communes. J’avais envie de l’entendre », clame M. St-Hilaire.

En ce qui a trait à son adversaire libéral, Stéphane Proulx, M. St-Hilaire constate que ce dernier est arrivé tardivement dans la course, ce qui ne lui a pas laissé le temps de se préparer à devenir un politicien au fait des dossiers de la circonscription. « Je vis que c’est triste pur la circonscription qu’il n’y ait qu’un seul joueur sur la patinoire », précise-t-il.

Le candidat bloquiste déplore qu’aucun sondage électoral n’ait été réalisé dans la région qui aurait permis de connaître les intentions de vote des citoyens le 28 avril prochain.

Ce constat l’amène à dire qu’il ne faut pas croire aux prédictions des plateformes Québec 125 et Canada 338, ces dernières donnant comme gagnant probable Richard Martel dans Chicoutimi-Le Fjord. Selon lui, ces sites agrégateurs reposent sur des sondages réalisés dans le passé sans tenir compte de la révision de la carte électorale survenue ces dernières années. « Il faudrait que ces gens viennent voir sur le terrain pour constater qu’ils sont loin de la vérité », conclut-il.

En 2021, la candidate bloquiste, Julie Bouchard, avait cumulé 14 027 voix, soit 33,4 % du vote, comparativement à 17 228 votes pour Richard Martel, soit 41 % des électeurs.

Au moment d’écrire ces lignes, Élections Canada n’avait pas encore publié le nombre d’électeurs s’étant prévalus de leur droit de vote par anticipation dans chacune des circonscriptions. À l’échelle nationale, ce sont 7,3 millions de Canadiens qui ont exercé leur droit.