Stéphane Proulx réclamera plus d’avions de chasse pour Bagotville

L’acquisition par le Canada de nouveaux avions de chasse F-35 doit être l’occasion pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean de profiter davantage de retombées découlant de la présence de la Base de Bagotville.

En entrevue accompagné de l’organisateur libéral bien connu, Yvon Bouchard, le candidat Stéphane Proulx se montre favorable à une hausse des dépenses militaires du Canada afin d’assurer sa souveraineté. M. Proulx mentionne qu’un gouvernement libéral investira dans les forces armées avec l’achat de nouveaux avions, tel que déjà débuté, mais il reverra le programme d’achat des F-35, une volonté déjà exprimée.

Selon M. Proulx, la région doit se battre pour obtenir plus d’avions de chasse à Bagotville que les 36 déjà prévus au programme des Forces armées. Rappelons que le Canada doit acquérir 88 F-35 qui seront répartis à Bagotville et Cold Lake en Alberta. Il estime que la venue d’avions de chasse supplémentaires pourrait entraîner le venue de 1500 membres du personnel civil et militaire représentant une masse salariale de 80 M $. « Il faut se battre pour avoir plus d’avions. C’est le genre de dossier que je veux pousser. C’est une décision politique », affirme-t-il.

En ce qui a trait au dossier de l’immigration temporaire, M. Proulx croit qu’une réforme doit être apportée au système puisqu’il s’agit d’un enjeu important au plan économique pour plusieurs entreprises touchées avec la réduction des quotas. Beaucoup d’entreprises risquent de devoir fermer leurs portes, selon lui.

Le candidat libéral constate sur le terrain qu’il relève un bon défi en ayant à affronter le député conservateur sortant Richard Martel. Les échos qui lui viennent des électeurs est que M. Martel est établi depuis longtemps sans être présent sur le terrain. « Plusieurs électeurs n’aiment pas son leadership »,affirme-t-il.

Rappelons que M. Proulx est un citoyen originaire de Montréal établi dans la région depuis 25 ans possédant une formation d’actuaire. Il a occupé, entre autres, plusieurs postes de gestion au sein du CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean à la direction de la Santé Publique.