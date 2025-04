Les candidats du Bloc chez les agriculteurs à Saint-Prime

Les candidats du Bloc québécois Alexis Brunelle-Duceppe, Mario Simard et Marc Saint-Hilaire ont rendu visite à des agriculteurs à Saint-Prime, ce week-end, afin d’échanger avec eux sur les enjeux qui les touchent.

À la Ferme Taillon et Fils, les candidats du Bloc étaient entourés d’une quinzaine de producteurs et productrices agricoles du Lac-Saint-Jean, et le député Duceppe dit s’être porté à la défense de la gestion de l’offre et de l’agriculture québécoise dans le cadre des échanges avec les États-Unis.

« Dès le retour de la Chambre, nous reprendrons notre projet de loi C-282 qui avait été adopté par tous les partis avant d’être bloqué par des sénateurs nommés par les libéraux et soutenus par les conservateurs » a déploré le député de Lac-Saint-Jean.

Le projet de loi C-282 visait à empêcher de nouvelles concessions dans les marchés sous gestion de l’offre lors de la négociation de futurs accords commerciaux, en modifiant la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

Le président Donald Trump menace d’imposer des tarifs sur les produits laitiers canadiens. Il s’attaque en fait au système canadien de gestion de l’offre, qu’il accuse de bloquer l’accès aux producteurs étrangers.