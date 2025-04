Martel laisse la place aux candidats moins connus

Le candidat et député conservateur sortant dans la circonscription de Chicoutimi, Richard Martel, s’absente des débats politiques en justifiant la volonté du parti de laisser l’espace public aux candidats moins connus du grand public.

Pour la première fois depuis le déclenchant de l’élection fédérale, les candidats Fanny Boulanger, dans Jonquière, Richard Martel dans Chicoutimi et Dave Blackburn dans Lac Saint-Jean ont tenu une conférence de presse destinée à faire le point sur le déroulement de la campagne, une campagne ou l’absence de M. Martel a été remarquée par les observateurs.

« Le débat d’hier (jeudi) était un débat régional. Mme Boulanger a fin un bon travail. Ça lui prend de la visibilité. Souvent, les candidats nouveaux sont dans l’ombre dans l’ombre des candidats sortants. Lors du débat à l’UQAC, Fanny m’a convaincu de prendre la place parce qu’elle connaît cette clientèle. Je lui ai laissé la place », a déclaré le candidat.

Le candidat Blackburn dans Lac Saint-Jean a voulu démontrer qu’il n’est pas un candidat poteau dans sa circonscription en tentant de démontrer qu’il possède des racines familiales profondes. Il a affirmé qu’il a étudié dans un cégep de la région, que son père habite à Vauvert à Dolbeau-Mistassini et que sa famille est présente dans la région. Cet ex-officier des Forces armées canadienne, qui a été déployé en Afghanistan et à Chypre, a rappelé l’importance d’investir de nouveau dans la Défense du pays et dans le recrutement de 13 500 militaires manquants, tout en déplorant le sort réservé aux vétérans.

Lors de leur prise de parole, chacun des candidats a réitéré les engagements du Parti conservateur dans les dossiers de la criminalité à Jonquière, comme ce fut le cas pour Mme Boulanger. M. Martel a mentionné que sa campagne lui a permis de constater que les enjeux liés à l’embauche des travailleurs étrangers temporaires préoccupent beaucoup les entreprises.