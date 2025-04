Luc Boivin largement en tête, Julie Dufour loin derrière

De sondage en sondage, les citoyens de Saguenay optent pour un profond changement à la mairie l’hôtel de ville de Saguenay. Le nouveau coup de sonde réalisé par Segma Recherche dévoile que si des élections municipales avaient eu lieu entre le 17 et le 24 mars dernier, l’ex-conseiller Luc Boivin aurait remporté haut la main le scrutin avec un pointage global de 31%, loin devant la mairesse actuelle Julie Dufour avec un écart de 23 points.

Rappelons que dans un précédent exercice similaire réalisé en novembre dernier, Mme Dufour se retrouvait alors au quatrième échelon, à cinq points de la meneuse d’alors, la cheffe de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD) Christine Basque. Cette dernière est toutefois relayée au cinquième rang dans le présent coup de sonde, à 3 points derrière la mairesse sortante.

Le président de Segma, Raynald Harvey, croit que les partis municipaux n’ont actuellement pas la cote à Saguenay.

« Même dans son fief de Jonquière d’où elle est originaire, Mme Basque ne récolte que 5% des intentions. L’ERD n’a pas repris beaucoup de lustre auprès de la population de Saguenay depuis l’ex-mairesse Josée Néron. D’autant plus que le seul conseiller sous cette bannière, Marc Bouchard, tire sa révérence à l’issue du présent mandat. »

M. Harvey compare le tout aux marchés boursiers, récemment sujet depuis peu à des bouleversements. La « marque ERD » n’est pas nécessairement en montée, les « actions » sont plutôt à la baisse. L’aspect parti politique municipal n’a jamais vraiment « pogné » à Saguenay, ni pour aucun parti politique municipal en général.

L’effet Boivin

Même si (au moment d’aller sous presse) l’ex-conseiller municipal n’a toujours pas fait connaître son intention de se lancer candidat à la mairie, les appuis à sa potentielle candidature sont fort éloquents. « Il détient une avance quand même assez importante, même si on est à sept mois de l’élection et que ça demeure hypothétique. Mais ça démontre tout de même une indication assez sérieuse qu’une bonne partie de la population « le voit dans leur soupe ».

Michel Potvin devant la mairesse

Un autre nom de candidat potentiel à la mairie qui figure au sondage - quoiqu’il n’ait manifesté aucune intention de se lancer – est celui du bras droit de la mairesse Dufour, le « grand argentier de la ville Michel Potvin. Il se retrouve au second rang du sondage…devant sa mairesse. Raynald Harvey en fait aussi un calcul rapide. « Même en additionnant les pointages des deux collègues à la table du conseil, on obtient seulement 18% d’appuis. Dans le cas de Mme Dufour, c’est clair qu’elle a une épée de Damoclès au-dessus de la tête avec le procès contre le Directeur général des élections (DGEQ) qui s’en vient, ce qui pour elle est difficile. Mais jusqu’à présent, je ne vois pas de signes comment leur bilan pourrait leur permettre de penser à une réélection de l’actuelle administration. Je ne vois pas non plus de signes d’enthousiasme au sein de la population ».