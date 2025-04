Un autre sondage confirme la tendance

Un sondage Léger confirme que malgré le refus du chef Mark Carney de participer au débat du réseau TVA en français et les difficultés de ce dernier à être à l’aise dans la langue de Molière, les troupes libérales continuent de mener dans les intentions de votes canadiennes. La tendance s’observe aussi au Québec alors que l’écart se creuse également un peu plus.

Le coup de sonde, réalisé pour TVA Nouvelles et le National Post entre le 26 et le 31 mars auprès de quelque 3002 répondants, dévoile que 44% des intentions de vote sont en faveur des troupes de Mark Carney. Les conservateurs suivent à 6 points d’écart avec 38%. Au Québec les libéraux continuent de voguer sur une avance, celle-ci s’établissant à 43%, alors que les conservateurs et les bloquistes suivent à égalité au 2e rang avec 23%. En ce qui a trait au choix des Canadiens à savoir qui ferait le meilleur premier ministre, 37% estiment qu’il s’agit de Mark Carney, alors que 28% choisissent Pierre Poilièvre.