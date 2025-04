Michel Potvin sera-t-il candidat libéral dans Jonquière?

Les rumeurs comme quoi Michel Potvin s’amènerait dans la campagne électorale fédérale comme candidat libéral s’intensifient.

Rappelons qu’en entrevue au 92,5 Ma radio d’Ici il y a quelques semaines, le principal intéressé avait vanté un projet de couloir nordique de transport d’énergie entre la Côte-Nord et l’Ontario, avouant aussi qu’il était un “libéral à temps partiel” pour mettre en place le projet. Le couloir énergétique de cinq kilomètres de largeur inclurait un chemin de fer pour transporter le minerai, un pipeline et un gazoduc. Rappelons que le chroniqueur Ghislain Harvey avait aussi cité en ondes que Michel Potvin serait un candidat libéral pressenti dans Jonquière dans la présente élection. Le Quotidien cite pour sa part ce mercredi que le principal intéressé multiplie les rencontres avec les candidats régionaux à l’élection. Michel Potvin pourrait donc devenir le 3e candidat libéral, après Stéphane Proulx dans Chicoutimi-Le Fjord et Denis Lemieux au Lac-Saint-Jean. Précisons que les candidats ont jusqu’au 7 avril pour déposer leur candidature.