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Mercredi, 29 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 41s

Les Émirats Arabes Unis quittent l'OPEP et l'OPEP+

Le 29 avril 2026 — Modifié à 09 h 14 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Les Émirats arabes unis vont se retirer de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) menée par Ryad et de l'alliance OPEP+ comptant aussi la Russie, à partir du 1er mai, a annoncé l'agence de presse émiratie.

L’agence mentionne que cette décision reflète la vision stratégique et économique à long terme des Émirats arabes unis ainsi que l'évolution de leur profil énergétique, notamment l'accélération des investissements dans la production d'énergie nationale.

La Presse rapportait hier que les cours du pétrole ont monté fortement mardi, accentuant une tendance haussière depuis plusieurs jours, avec la crainte que le conflit au Moyen-Orient ne bloque encore longtemps les exportations de pétrole du Golfe via le détroit d’Ormuz.

Hier, vers 8 h 05 (heure de l’Est), le prix du baril de West Texas Intermediate, la référence américaine, pour livraison en juin, s’établissait à 101,13 dollars, après être monté au-delà des 5 %. Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison le même mois, s’affichait quant à lui à 112,33 dollars.

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