SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 24 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 29 s

Billets d’avion à bas prix

L’Office de la protection du consommateur met les voyageurs en garde

Émile Boudreau
Le 23 avril 2026 — Modifié à 13 h 57 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La récente flambée des prix du pétrole entraîne des répercussions bien concrètes pour les Québécois qui se magasine un voyage. Selon l’Office de la protection du consommateur (OPC), la hausse du coût du carburant offre une opportunité alléchante pour certains sites de réservation aux pratiques commerciales déloyales.

L’OPC met donc en garde les consommateurs contre ces plateformes qui affichent des tarifs étonnamment bas, souvent trop beaux pour être vrais. Ceux-ci sont généralement gérés par des entreprises agissant comme intermédiaires et qui ne dispose pas d’un permis d’agent de voyages du Québec.

L’office observe d’ailleurs une recrudescence de plaintes. Plusieurs voyageurs affirment avoir payé leurs billets sans problème, pour ensuite être avisés, à quelques jours seulement de leur départ, que leur réservation ne pourra pas être honorée. Le commerçant leur propose alors d’autres billets, mais à un prix beaucoup plus élevé, exigeant souvent une dépense de plusieurs centaines de dollars.

Lorsque les consommateurs refusent cette nouvelle offre, ils se font répondre que leur premier achat n’est pas remboursable ou qu’une importante pénalité d’annulation s’appliquera. Des pratiques contraires à la Loi sur la protection du consommateur (LPC).

L’OPC indique qu’en vertu de cette loi, une réservation qui n’est pas honorée doit être remboursée intégralement, et il est interdit d’exiger un prix plus élevé que celui annoncé initialement. Une entreprise qui ne respecte pas ses engagements s’expose ainsi à des recours civils et pourrait être tenue de verser des dommages aux consommateurs lésés.

Des mesures de de protection

Si un billet d’avion a été acheté en ligne et que le commerçant refuse de rendre l’argent, l’OPC recommande aux voyageurs de demander une rétrofacturation auprès de sa compagnie de carte de crédit et à porter plainte directement à l’Office, qui pourra les informer sur les démarches à effectuer et les délais à respecter.

Enfin, l’OPC souligne l’importance de faire affaire avec un agent de voyages titulaire d’un permis du Québec. Tous les services touristiques achetés auprès de ces agents sont automatiquement et gratuitement protégés par le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV). Ce fonds peut rembourser ou indemniser les voyageurs en cas de situations imprévues sur lesquelles ils n’ont aucun contrôle.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Des remboursements de tarifs pour certaines entreprises canadiennes
Publié hier à 17h00

Des remboursements de tarifs pour certaines entreprises canadiennes

Dès cette semaine, de nombreux petits exportateurs canadiens pourraient obtenir un soulagement financier attendu de longue date. Le gouvernement américain a mis en place un nouveau mécanisme permettant le remboursement de certains tarifs douaniers, à la suite d’une récente décision de la Cour suprême des États‑Unis. Ces remboursements visent les ...

LIRE LA SUITE

Nutrinor offre 7 ¢ de rabais par litre d’essence à ses employés
Publié hier à 15h00

Nutrinor offre 7 ¢ de rabais par litre d’essence à ses employés

La coopérative Nutrinor annonce le lancement d’un nouveau programme de rabais destiné à ses employés, une initiative visant à reconnaître leur engagement tout en soutenant leur pouvoir d’achat. Dès maintenant, les employés admissibles peuvent profiter d’un rabais de 20 % sur une vaste sélection de produits Nutrinor, incluant notamment certains ...

LIRE LA SUITE

La FCEI presse Ottawa de freiner le déclin de l’entrepreneuriat
Publié hier à 14h00

La FCEI presse Ottawa de freiner le déclin de l’entrepreneuriat

À l’approche de la Mise à jour économique du printemps prévue le 28 avril, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) lance un appel pressant au gouvernement fédéral afin qu’il prenne des mesures concrètes pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et relancer l’entrepreneuriat au pays. Selon la FCEI, le Canada ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES