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Mercredi, 22 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 46s

Microbrasserie

La Voie Maltée joint les forces de vente de Pit Caribou

Émile Boudreau
Le 22 avril 2026 — Modifié à 13 h 41 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’équipe de ventes de la microbrasserie saguenéenne La Voie Maltée intègre officiellement l’organisation commerciale de la microbrasserie gaspésienne Pit Caribou. Cette entente stratégique vise à accroître les ressources sur le terrain, notamment au Saguenay, à Québec et à Montréal.

Avec cette nouvelle collaboration, La Voie Maltée se joint à un regroupement déjà composé des microbrasseries Micro du Lac et La Barberie, toutes représentées par l’équipe de Pit Caribou. L’ensemble forme désormais le troisième plus important regroupement brassicole de l’industrie des microbrasseries au Québec.

« Pour Pit Caribou, il est naturel d'ajouter un partenaire tel que La Voie Maltée à notre équipe. Nos objectifs et notre vision sont orientés dans la même direction. », souligne Jean-François Nellis, copropriétaire de Pit Caribou et responsable de ce nouvel accord.

Du côté de La Voie Maltée, l’optimisme est aussi au rendezvous. Carl Fleury, copropriétaire de la microbrasserie, estime que l’union des forces de vente permettra d’offrir une prestation de service optimale auprès de la clientèle.

Par ailleurs, afin d’assurer une distribution fluide et efficace pour l’ensemble du regroupement, La Voie Maltée intégrera le réseau de distribution Bucké à compter du 1er mai prochain.

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