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Mercredi, 22 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 52s

Décarbonation industrielle

Partenariat stratégique entre Elkem et CHAR Technologies

Le 21 avril 2026 — Modifié à 10 h 03 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

L’usine de biocarbone d’Elkem Métal Canada à Saguenay amorce une nouvelle phase de son développement avec l’arrivée d’un partenaire, CHAR Technologies, une entreprise canadienne spécialisée en biocarbures déjà bien implantée au Saguenay-Lac-St-Jean. Dans le cadre de cette transaction, Elkem deviendra le premier client de CHAR Technologies, assurant ainsi la continuité des opérations et des retombées industrielles locales.

CHAR Technologies annonce donc l’acquisition des activités de production de briquettes de biocarbone d’Elkem Métal Canada Inc., incluant l’ensemble des actifs du site de Saguenay ainsi que la propriété intellectuelle associée à ce produit de calibre mondial, développé au sein de l’usine pilote de Saguenay. Au cours des deux dernières années, l’usine pilote de Saguenay a poursuivi ses travaux de recherche et développement afin de raffiner son produit et d’en faciliter la production à grande échelle. 

Selon CHAR Technologies, cette acquisition s’inscrit dans la continuité de ses activités au Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’entreprise développe déjà un projet à Saint-Félicien, en collaboration avec la Société de cogénération, visant la production de biocarbone et d’hydrogène vert. Mentionnons qu’en combinant ces initiatives, CHAR Technologies renforce son ancrage régional, positionne le Saguenay-Lac-Saint-Jean comme un pôle stratégique de la transition énergétique et constitue également un levier concret dans la stratégie verte d’Elkem, visant la réduction de son empreinte carbone. 

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