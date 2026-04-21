CODERR lance une campagne régionale pour améliorer la récupération

Le Groupe CODERR, en collaboration avec plusieurs partenaires régionaux, lance une nouvelle campagne de sensibilisation destinée aux producteurs agricoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean concernant sa filière de collecte et de valorisation des plastiques agricoles.

Celle-ci prendra la forme de deux capsules visant à informer les producteurs sur le système de collecte disponibles dans la région. Elles seront diffusées le 28 avril et le 12 mai sur les plateformes du Groupe CODERR ainsi que chez plusieurs de ses partenaires.

Rappelons que depuis 2022, la gestion des plastiques agricoles en fin de vie est encadrée par un programme de Responsabilité élargie des producteurs (REP), mis en œuvre par AgriRÉCUP. Ce programme oblige les entreprises qui mettent ces produits sur le marché à prendre en charge leur récupération et leur valorisation afin d’éviter leur enfouissement.

C’est dans ce contexte que le Groupe CODERR a mis en place son propre système de collecte en 2023 dans l’objectif que les plastiques agricoles générés au Saguenay–Lac-Saint-Jean soient traités localement, favorisant ainsi la création d’emplois et des retombées économiques pour la région.

« Ce projet, c'est la preuve qu'on est capables de prendre en main la gestion de nos matières résiduelles ici, au Saguenay–Lac-Saint-Jean. On ne peut plus se permettre d'enfouir ce qui peut être valorisé. Les infrastructures sont en place, les partenaires sont mobilisés. Mais pour aller plus loin, on a besoin de tout le monde : chaque producteur qui participe, c'est un pas de plus vers une filière forte, créatrice de richesse et ancrée dans la réalité de notre territoire. », a déclaré Noémie Simard, chargée de projet chez CODERR.

Un système sous-utilisé

Selon l’entreprise, les quelque 1 200 fermes de la région génèrent chaque année des centaines de tonnes de plastiques agricoles usagés. Pellicules et bâches d’ensilage, ficelles, pellicules de balles rondes et boudins figurent parmi les principales matières concernées, dont la gestion en fin de vie représente un défi logistique et environnemental important.

Depuis la mise en place de son système de collecte, le Groupe CODERR affirme avoir récupéré près de 600 tonnes de plastiques agricoles dans la région. Malgré ces résultats jugés encourageants, CODERR estime qu’environ 50 % des plastiques admissibles à son programme ne sont toujours pas retournés par les producteurs dans les lieux de collecte désignés. L’entreprise note toutefois que les plastiques rapportés respectent, dans une très large majorité, les critères de collecte établis.

C’est notamment pour soutenir les producteurs dans l’adoption de ces bonnes pratiques et améliorer le taux de participation à son programme que CODERR a développé ses deux capsules d’information dédiées au fonctionnement de son système de collecte.