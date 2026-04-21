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Mercredi, 22 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 53s

La demande en construction de multilogements explose à Saguenay

Le 21 avril 2026 — Modifié à 08 h 52 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Le Mouvement Desjardins a dévoilé des nouveaux chiffres sur la construction de logements à Saguenay et les résultats sont extrêmes : la valeur des permis de bâtir dans le multilogement était en hausse de 178 % en février par rapport à l’année dernière et pour janvier, on parle d’une explosion de 1900 %.

Le Quotidien souligne, par l’intermédiaire de l’économiste sénior au Mouvement Desjardins, Maëlle Boulais-Préseault, que cette situation est une conséquence directe de la crise du logement vécue partout au pays.

Mme Boulais-Préseault ajoute qu’au quatrième trimestre de 2025, il y avait une plus faible demande de permis de bâtir pour la RMR de Saguenay, mais que maintenant Mouvement Desjardins observe un rebond et tout porte à croire que la construction résidentielle sera forte pour 2026. Toutefois, l’économiste précise que les données mensuelles ne sont pas une valeur sûre, puisqu’elles varient énormément. 

La situation semble être à l’inverse dans le secteur commercial, où la valeur des permis de construire a diminué de 13% en 2025. Mais c’est en se comparant qu’on se console, alors que Statistiques Canada dévoile que la région métropolitaine de recensement (RMR) de Saguenay a une augmentation globale des demandes de permis de bâtir de 56,5 %, soit la plus grosse augmentation au Québec pour une région métropolitaine.

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