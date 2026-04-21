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Mercredi, 22 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 30s

L’inflation en hausse pour le mois de mars

Le 21 avril 2026 — Modifié à 07 h 25 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Le taux d’inflation annuel a augmenté d’un demi point de pourcentage au pays lors du mois de mars, pour atteindre 2,4%. Cette hausse est notamment due à la flambée des prix de l’essence provoquée par le conflit en Iran.

Selon Statistiques Canada, les prix à la pompe ont augmenté de 21,2% entre février et mars, une augmentation record. Toutefois, l’inflation alimentaire a reculé de 1,4 point de pourcentage de février à mars, atteignant 4%. Au Québec, l’inflation s’est établie à 2,9 % en mars, après avoir été de 2,8 % en février.

Mentionnons que la Banque du Canada analysera de près les données publiées lundi, alors qu’elle se prépare à prendre sa prochaine décision sur les taux d’intérêt, le 29 avril. 

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