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Mercredi, 15 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 26 s

Luc Boivin courtise les investisseurs au Sommet immobilier de Montréal

Émile Boudreau
Le 15 avril 2026 — Modifié à 08 h 52 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le maire de Saguenay, Luc Boivin, prendra part, ce mercredi avant-midi, à un panel dans le cadre du Sommet immobilier de Montréal avec l’objectif de séduire de nouveaux investisseurs, rapporte Radio-Canada.

Organisé par l’Institut de développement urbain du Québec (IDU), l’événement qui se déroule au Palais des congrès de Montréal a débuté officiellement mardi et réunit quelque 1600 décideurs de haut niveau provenant de l’ensemble du Québec.

Parmi eux figurent plus de 600 propriétaires d’immeubles, développeurs et investisseurs. Le maire Luc Boivin fait partie d’une délégation composée de 18 entreprises du Saguenay.

Ce dernier compte profiter de sa participation au Sommet pour mettre de l’avant le potentiel économique de Saguenay, en particulier celui de son centre-ville. Il entend notamment convaincre les investisseurs de la métropole que Saguenay représente, selon lui, l’endroit au Québec où la croissance économique sera la plus marquée au cours des prochaines années.

Pour soutenir son discours, l’élu s’appuiera sur la récente mise à jour économique de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay–Le Fjord (CCISF). Le document fait état d’investissements anticipés de 37,7 milliards de dollars dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean d’ici 2035.

Luc Boivin soulignera également plusieurs éléments concrets destinés à rassurer les promoteurs, dont l’adoption prochaine de règlements municipaux visant à accélérer l’émission des permis d’urbanisme. Il mettra aussi en avant le faible taux de chômage et le bas taux d’inoccupation qui caractérisent actuellement la Ville de Saguenay.

Un nouveau bureau de projet

Par ailleurs, le maire a annoncé la création d’un nouveau bureau de projet destiné à accompagner les promoteurs immobiliers dans leurs démarches. Cette nouvelle structure leur offrira un soutien en matière d’urbanisme et de services municipaux, avec la participation des directions générales de Promotion Saguenay et de la Ville de Saguenay. Le bureau devrait entrer en fonction d’ici la fin du mois.

Cette initiative constitue une version bonifiée de la Cellule de développement immobilier mise en place en 2024 par l’ancienne mairesse Julie Dufour et Promotion Saguenay. Alors que l’ancienne mouture reposait sur une seule ressource à temps partiel, le nouveau bureau comptera ultimement entre cinq et six personnes.

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