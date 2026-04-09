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Jeudi, 09 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 33 s

Près de 5,9 M$ pour dynamiser l’économie touristique de la région

Émile Boudreau
Le 09 avril 2026 — Modifié à 14 h 35 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec a annoncé aujourd’hui une série de soutiens financiers visant à stimuler le développement économique et à renouveler l’offre touristique du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean. Au total, des investissements de 5 878 945 $ ont été octroyés pour appuyer plusieurs projets, tant dans le secteur événementiel que dans celui de l’hébergement touristique.

Une partie importante de cette somme provient de la renouvellement de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) conclue entre le ministère du Tourisme et Tourisme Saguenay–LacSaintJean pour la période 2025 à 2027.

Dans le cadre de cette entente, le ministère accorde 918 000 $ à l’organisation touristique régionale. À cette enveloppe se sont ajoutés 750 000 $ de Tourisme Saguenay–LacSaintJean ainsi que 294 618 $ provenant des MRC de la région et de Promotion Saguenay. Le montant total disponible atteint ainsi 1 962 618 $.

Grâce à cette entente, 1 016 277 $ ont déjà été distribués à 30 projets à travers la région. Parmi ceuxci figurent notamment les éditions 2026 du Bifröst – Fête nordique, du Festirame, du Festival country de Labrecque et du festival La noce de coquelicot, de même que l’édition 2027 du Festival international des arts de la marionnette à Saguenay.

Ces investissements, le gouvernement du Québec souhaite mettre en valeur les atouts distinctifs du territoire tout en bonifiant l’expérience offerte aux citoyens et aux visiteurs.

Soutien au secteur de l'hébergement touristique

En parallèle, le gouvernement a également annoncé un important soutien au secteur de l’hébergement touristique. Cinq établissements hôteliers de la région ont reçu des prêts totalisant 4 862 668 $ dans le cadre du Programme d’appui au développement des attraits touristiques (PADAT) du ministère du Tourisme, administré par Investissement Québec. Certains projets bénéficient également de fonds propres à la société d’État.

Les bénéficiaires sont Les Aubergistes du Dimanche, pour l’acquisition de l’Auberge des Battures, la rénovation des unités et des aires communes ainsi que l’ajout de trois chambres; Le Château Cran Chaud, pour l’acquisition de l’établissement et la conversion de l’église du SacréCœur en hôtel historique; l’Auberge du Jardin et de l’Auberge Presbytère MontLacVert pour des projets d’acquisition; ainsi que l’Auberge Le Parasol, où des travaux de rénovation de 25 chambres, de plusieurs espaces communs et l’ajout d’une salle de réception sont prévus.

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