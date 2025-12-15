Strategic Resources sollicite Ottawa pour accélérer son projet BlackRock

Radio-Canada rapporte que la société minière Strategic Resources souhaite obtenir l’appui du gouvernement fédéral afin de donner un coup d’accélérateur à son projet de construction d’une usine de transformation au Port de Saguenay et d’exploitation d’une mine de ferrovanadium à Chibougamau.

Le projet, évalué à près de 650 millions de dollars, a été soumis au Bureau des grands projets, une structure mise en place en août 2025 par Ottawa pour faciliter la réalisation de projets jugés d’intérêt national. Si tout se déroule comme prévu, celui-ci ne devrait toutefois pas voir le jour avant 2028.

L’usine, qui serait implantée dans la zone industrialo-portuaire du Saguenay, viserait principalement les marchés américain, européen et canadien. Elle produirait des matériaux destinés à l’industrie de l’acier, tandis que le vanadium, classé parmi les minéraux critiques, serait utilisé dans le secteur de la défense pour la fabrication d’acier particulièrement résistant.

Le projet BlackRock pourrait également contribuer à la concrétisation du Corridor du Nord, un projet ferroviaire soutenu par les préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puisque la mine et l’usine se situeraient directement sur le tracé envisagé.