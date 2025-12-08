Catherine Morissette confirme sa candidature pour le Parti conservateur du Québec

Une nouvelle figure entre officiellement dans la course à l’élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi. Catherine Morissette représentera les couleurs du Parti conservateur du Québec.

Originaire de Chicoutimi-Nord, Catherine Morissette cumule plus de 40 ans d’expérience en entrepreneuriat comme propriétaire du salon de coiffure Le Prisme et copropriétaire d’un restaurant. Sur le plan politique, elle fut conseillère à la ville de Saguenay de 2013 à 2016, avant d’occuper le poste de mairesse de Saint-David-de-Falardeau de 2016 à 2021.

Mme Morissette se dit fébrile à l’idée de représenter le Parti conservateur du Québec (PCQ) et mentionne que ses expériences antérieures lui permettront d’apporter un sentiment de nouveauté aux citoyens.

Pour cette campagne, elle souhaite d'ailleurs mettre l'accent sur trois priorités : stimuler l’économie régionale, protéger les emplois locaux et améliorer l’accès aux soins de santé.

Présent lors de l'annonce, le chef du PCQ, Éric Duhaime, s'est dit satisfait de la candidature que représente Catherine Morissette, ajoutant que son profil était celui que le parti recherchait, notamment sur trois critères, soit avoir le sens des affaires, une expérience politique et la capacité d’envoyer un signal aux autres partis et à la population.

Celle-ci affrontera Marie-Karlynn Laflamme, candidate du Parti québécois, et Jeanne Palardy, qui se présente pour Québec solidaire. Du côté de la Coalition Avenir Québec, le candidat n’a pas encore été dévoilé, tandis que deux aspirants seraient en lice pour représenter le Parti libéral du Québec.

La date officielle de l’élection partielle n’a pas encore été annoncée