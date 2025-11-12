Le Comité permanent des ressources naturelles de passage à Saguenay

Le Comité permanent des ressources naturelles de la Chambre des communes du Canada est en visite dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean du 11 au 13 novembre dans le cadre de son étude nationale sur les minéraux critiques.

Cette mission parlementaire, initiée par une motion déposée en septembre par Mario Simard, député de Jonquière, réunit des élus de différentes formations politiques afin de mieux comprendre les réalités du terrain et les projets stratégiques liés à l’exploitation et à la transformation des minéraux critiques.

Le 12 novembre, les députés Richard Martel (Chicoutimi—Le Fjord), John-Paul Danko (Hamilton-Ouest/West—Ancaster—Dundas) et Alexis Brunelle-Duceppe (Lac-Saint-Jean) se sont joints à Mario Simard à l’occasion d’une table ronde à l’hôtel Le Montagnais avec des acteurs clés de la région, dont l’Union des Préfets, Promotion Saguenay, le maire désigné de Saguenay ainsi que la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay–Le Fjord.

Les députés fédéraux ont également visité les installations du Port de Saguenay avant de rencontrer des acteurs régionaux du secteur des minéraux critiques tels que CONSOREM, First Phosphate, Arianne Phosphate, et Rio Tinto.

« Cette mission permettra au comité de mieux saisir les réalités sur le terrain et de formuler des recommandations éclairées. C’est aussi une occasion pour la région de mettre en valeur ses infrastructures et son potentiel économique. C’est dans cette optique que j’ai entrepris ces démarches pour faire venir le comité dans la région », a déclaré Mario Simard.

Le député souligne également l’importance de cette visite dans un contexte où le gouvernement fédéral a récemment confirmé son intérêt pour le corridor du nord en allouant un financement au Port de Saguenay.

« Cette mission est une autre belle occasion pour les gens de chez nous de faire entendre leur voix à Ottawa et de démontrer notre position stratégique pour le dossier des minéraux critiques. », a-t-il expliqué.

Les observations recueillies au cours de cette mission seront intégrées au rapport sur les minéraux critiques que le comité présentera à la Chambre des communes. Le gouvernement fédéral devra ensuite y répondre officiellement, ce qui pourrait influencer les orientations futures en matière de développement minier et industriel au Saguenay-Lac-Saint-Jean.