La boutique spécialisée Les Petits Lapins d’Amour ouvre ses portes

Après l’ouverture d’une première boutique dans la région de Chaudière-Appalaches en 2017, voilà que l’entreprise Les Petits Lapins d’Amour, un commerce spécialisé en articles pour lapins, ouvre une quatrième succursale à Chicoutimi.

La boutique a pu ouvrir ses portes à la population de Saguenay le jeudi 30 octobre dernier, au 1915 boulevard Talbot. La fondatrice de l’entreprise, Myrianne Patoine, parle d’un engouement fort et d’une demande assurément présente.

« On constate qu’il y a vraiment beaucoup de demandes pour les petits animaux de compagnie dans la région, ça c’est clair. De ce que j’entendais sur le terrain, il n’y avait pas énormément de choix », mentionne Mme Patoine, qui cumule 13 ans d’expérience dans le domaine des petites boules de poils.

La propriétaire a d’ailleurs eu une belle surprise en arrivant sur les lieux, à l’ouverture du commerce.

« Il y avait une belle file à l’entrée dès 10h00. Tout ça pour dire qu’on était très attendus au Saguenay, alors de voir ça, ce n’était pas surprenant. On n’a pas d’inquiétude pour la suite des choses, ça devrait bien aller. »

Outre son nouveau pied à terre à Saguenay, la compagnie détient une succursale à Lévis, une seconde à Trois-Rivières et une troisième à Laval. La boutique en ligne a par ailleurs fêté ses 10 ans en 2023.

Des articles pour tous les goûts

La boutique propose tout ce qu’il faut pour gâter, nourrir, éduquer et amuser les lapins: foin, cage, litière, jouets à gruger et plus encore.

« Je crois qu’il y a autour de 500 produits différents pour les petits animaux, autant pour les lapins que les cochons d’inde. C’est vraiment impressionnant. »

La collection maison des Petits Lapins d’Amour est aussi disponible, avec quelques items en vente sur le plancher.

Un manque d’éducation

Myrianne Patoine précise que la mission première de l’entreprise est d’aider les gens à avoir une meilleure relation avec leur lapin. C’est pourquoi des conseils pratico-pratiques peuvent être fournis sur place.

« On parle de l’alimentation, la vie avec l’humain, la propreté, les soins. C’est vraiment important pour nous d’amener ces notions-là parce que si les gens savent quoi faire avec leur lapin, les abandons seront moindres, nécessairement. »

La propriétaire du commerce est persuadée que de l’éducation reste à faire dans la population puisque le lapin est un animal qui a des besoins spécifiques.

« J’ai même lancé en début d’année des consultations individuelles afin de mettre en lumière des problématiques ciblées que vivent les gens avec leur petit compagnon au quotidien. Les gens peuvent prendre rendez-vous avec moi. Je publie aussi des capsules en ligne sur Facebook et sur YouTube qui traient de différents sujets. »