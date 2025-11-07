Les propriétaires de l’Intermarché Bourget se portent acquéreurs du bâtiment de l’ancien restaurant l’Accueil

Les propriétaires de l’Intermarché Bourget de Saint-Ambroise, les quatre frères Anthony, Guillaume, Samuel et Alex Pilote, se sont récemment portés acquéreurs du bâtiment de l’ancien restaurant l’Accueil, un monument bien connu des résidents de la municipalité. Malgré l’émoi qu’a causé cette fermeture en 2024, cet investissement marque une nouvelle étape dans le développement de l’entreprise familiale et de sa production.

« On a vu toute cette histoire se dérouler devant nos yeux, petit à petit, puisque le restaurant se trouve devant l’épicerie. Nous, on aurait vraiment aimé que ça demeure le restaurant que nous connaissions si bien pour les citoyennes et citoyens du village. On est surtout demeurés à l’affût durant ce processus-là, on est allés rencontrer l’ancienne propriétaire pour savoir quels étaient ses plans. Avant tout, on a laissé la chance aux coureurs de se prononcer. Finalement, rien n’avançait. Ce n’est que dans les derniers mois que nous avons eu l’opportunité de faire l’acquisition du bâtiment », relate Guillaume Pilote.

La transaction s’est officialisée entre les deux parties le lundi 27 octobre. Les propriétaires de l’Intermarché ont ensuite annoncé la nouvelle via la page Facebook de l’entreprise. La publication qui, d’ailleurs, a suscité énormément de réactions de la part des gens de la communauté, aux dires de M. Pilote.

« Le restaurant est une véritable entité ici, à Saint-Ambroise, donc la réponse du public n’était pas étonnante. Je garde moi-même de très bons souvenirs de certaines de nos virées là-bas quand j’étais jeune avec mes parents. Je sais que ça touche plusieurs personnes du coin. C’est aussi pour cette raison qu’on était triste de voir que personne ne se manifestait pour le côté restauration. À voir pour la suite, mais il y a plein de belles choses qui s’en viennent », assure le gestionnaire.

Ce dernier n’a pas voulu dévoiler le montant de l’investissement nécessaire au rachat du restaurant.

Des projets d’expansion dans la mire

Plusieurs projets d’expansion sont dans la mire des frères Pilote. En effet, l’acquisition du bâtiment leur permettront d’y aménager, entre autres, un espace dédié à la production de leurs produits maisons ainsi qu’à d’autres idées en préparation.

« On est reconnus pour nos charcuteries artisanales, nos tartes aux bleuets, nos sauces à spaghetti, nos beignes et bien plus. On veut donc augmenter cette production à 100%, c’est l’un de nos objectifs. Ce rachat va également permettre de créer de l’emploi », rapporte Guillaume Pilote, ajoutant que l’Intermarché compte actuellement près de 92 employés et que des quarts de travail en soirée pourraient rapidement être ajoutés.

De nombreux autres concepts sont sur la table en ce qui à trait au reste du bâtiment, qui comprend aussi un côté bar avec une salle en location.

« Pour l’instant, le bar sera à louer pour les événements privés, les soirées de bureaux ou familiales. Il n’y aura pas d’investissements majeurs qui se feront dans les trois prochains mois. »

Les gestionnaires ont déjà pris possession de la Salle Michelle Tremblay, là où les membres des Chevaliers de Colomb 6875 tiennent toujours leurs activités. Le lieu a été divisé en deux afin de pouvoir distinguer les opérations du regroupement et les services offerts par les propriétaires de l’Intermarché, qui comprennent un service de traiteur et l’organisation d’événements divers, comme des mariages, des anniversaires et des réunions.