Des marchés de jeunes entrepreneurs s’animent dans toute la région

C’est ce samedi, partout au Québec, qu’a lieu la 12e édition de La Grande Journée des Petits Entrepreneurs. Des milliers de jeunes de 5 à 17 ans, répartis aux quatre coins de la province, présentent avec fierté leurs projets d'entreprise éphémères dans des marchés d’entrepreneurs ou devant chez eux.

Dans la région, de nombreux marchés rassemblant des dizaines d’entrepreneurs sont en cours toute la journée. On retrouve des marchés à Saint-Félicien, Mashteuiatsh, Alma, Lac-à-la-Croix, Larouche, Jonquière et Chicoutimi. De plus, plusieurs entrepreneurs présentent leur projet devant chez eux. Pour localiser les marchés et kiosques près de chez vous, consultez la carte officielle de l'événement sur le site petitsentrepreneurs.ca.petitsentrepreneurs.ca.

Au-delà de l'aspect commercial, cette journée vise à développer chez les jeunes des compétences essentielles telles que la confiance en soi, la créativité et le sens de l'initiative. Les participants ont l'opportunité de s'installer devant leur résidence ou de rejoindre un marché local pour présenter leurs projets au public.