Près de 300 000 $ pour l’entreprise Usinage SM

Accompagnée par la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, la ministre responsable de la région et des Affaires municipales, Andrée Laforest, ont annoncé le lundi 2 juin un investissement de 280 000$ pour l’entreprise Usinage SM, dans le cadre de l'initiative grand V d’Investissement Québec.

Étant une entreprise manufacturière présente à Chicoutimi depuis sa création en 2000, Usinage SM pourra profiter de cet investissement en augmentant ses équipements pour produire des pièces plus grosses. Selon le président et directeur général d’Usinage SM, Sylvain Morin se dit très heureux de recevoir une aide monétaire.

« Le fait de recevoir ce type d’aide financière, soit un prêt remboursable avec une partie sans intérêt, nous permet d’investir dans notre parc machine numérique sans trop alourdir notre charge financière. Cela a une incidence directe sur notre productivité, et c’est très positif pour nous », a-t-il déclaré.

Au total, Investissement Québec fait un prêt de 175 000$, tandis qu’un prêt de 105 000$ est attribué dans le cadre de la mesure Chantier productivité du programme ESSOR.