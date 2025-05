Un avenir brillant dans l’entrepreneuriat pour Alicia Bouchard, 24 ans

À seulement 24 ans, Alicia Bouchard a bien de la difficulté à dire « non » lorsqu’une opportunité dans le monde des affaires se présente à elle. La jeune femme, qui est originaire de la région, accumule les succès avec ses deux cliniques esthétiques établies à Jonquière et à St-Félicien, Apparence ABJ. Elle assure également la gestion des succursales Chaussures Pop de Roberval et de Dolbeau-Mistassini.

« Je suis vraiment reconnaissante à tous les jours d’avoir mes associés. Parce que oui, c’est mon visage qu’on voit sur les réseaux sociaux, mais il n’y pas juste moi là-dedans. Que ce soit pour Apparence ABJ ou les Chaussures Pop, mes collègues sont souvent plus là que moi-même, c’est eux qui offrent les services. Mais honnêtement, je considère que je suis sur mon X », raconte l’entrepreneure, qui rêvait autrefois d’ouvrir sa propre clinique d’orthophonie.

C’est le traitement Slim Wave, une technologie de stimulation musculaire électronique, qui a d’abord attiré son attention en 2018. La Jonquiéroise a voulu l’essayer, et c’est ainsi qu’elle est allée passer une semaine à Montréal pour faire quelques traitements.

« J’ai décidé que j’allais finalement offrir le traitement dans la région, après réflexion. Éventuellement, notre clientèle s’est agrandit donc je devais offrir d’autres services qui répondaient à d’autres besoins », dénote-t-elle.

Le désir d’ouvrir une deuxième succursale d’Apparence ABJ est ensuite apparue comme une évidence. Après un long processus dans la recherche d’un local du côté du Lac-Saint-Jean, c’est la ville de Saint-Félicien qui a pu accueillir le projet, en 2022.

Le nouveau volet « Sur la route » est également disponible depuis peu, permettant aux secteurs de Chibougamau, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et des Escoumins de bénéficier des services de cryolipolise, d’épilation SHR et de l’ulthérapie offerts par Apparence ABJ.

Réinventer l’image de Chaussures Pop

À la tête des magasins Chaussures Pop de Roberval et de Dolbeau-Mistassini depuis 2024, Alicia Bouchard et son associé, Samuel Turcotte, ont comme objectif de rafraîchir l’image de l’entreprise, sans toutefois la dénaturer.

« Ce sont les propriétaires qui décident des chaussures qu’ils veulent mettre en vente dans leurs magasins. On a présentement la plus grande gamme de Converse, on a beaucoup de diversité, autant pour la jeune fille que le jeune garçon. On a même reçu une collection Steve Madden, très recherchée par notre clientèle. Notre objectif, c’est d’aller chercher les jeunes de notre âge. »

La principale intéressée ajoute que « d’ici dix ans, Chaussures Pop sera revenu à la mode dans l’esprit des gens dans la jeune vingtaine, voire mi-trentaine. »

Être une femme en entrepreneuriat, encore un défi

Mme Bouchard constate qu’il existe encore un double standard de genre bien présent dans le domaine de l’entrepreneuriat. En effet, elle s’est heurtée à quelques obstacles au courant de son parcours relativement à ce phénomène, mais aussi en raison de son jeune âge.

« Le nombre de fois où je me suis fait dire ‘’ma petite madame’’ ou ‘’ma jeune fille’’, dans des processus d’achats, c’est terrible. Même dans l’achat de Chaussures Pop dans les débuts, je suis arrivée et mon partenaire d’affaires n’était pas avec moi. Je me suis retrouvée encerclé de quatre hommes de 55 ans et plus, qui voulaient connaître mes intentions. Il a vraiment fallu que je me prouve un peu plus. Je pense cependant que tout le monde devrait avoir à le faire, et pas seulement les femmes dans ce milieu », conclut-elle.