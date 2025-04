Nouveaux propriétaires, nouvelle vision

Un vent de changement s’est effectué à la tête de l’entreprise Tandem Service après sinistre Saguenay. Ce sont maintenant Martin Voyer, Charles-Philippe Tremblay et les propriétaires du Groupe Caron, Keven Caron et Alexandra Tremblay, qui prendront la relève de la compagnie. Cette transition s’est faite il y a plusieurs mois déjà, mais c’est via une publication Facebook que Tandem a laissé savoir la nouvelle, la semaine dernière.

« On avait un grand intérêt à acheter l’entreprise. Les anciens propriétaires avaient également le désir de laisser les rênes à une équipe plus jeune, donc on en est venu à discuter de cette offre et la transition s’est effectuée par elle-même », explique celui qui agira non seulement à titre de copropriétaire mais aussi de directeur général chez Tandem Service après sinistre Saguenay, Charles-Philippe Tremblay.

Le partenariat d’affaires entre M. Tremblay, le Groupe Caron et Martin Voyer, qui est un entrepreneur bien connu au Saguenay, ne s’est pas formé au hasard. Mises en commun, les expertises de chacun des membres renforcent l’offre de service, comme en témoigne le principal intéressé.

« Le tout est basé sur le service 360 que l’on veut offrir aux clients. Il y a moi, d’abord, qui gère maintenant la compagnie, mais il y a aussi le Groupe Caron qui propose des services d’entretien ménager. Et finalement Martin Voyer, que je connais d’ailleurs depuis quelques années, et qui saura mettre ses années d’expérience et ses compétences à profit », ajoute-t-il.

Rappelons que de 20 à 25 employés travaillent actuellement à temps plein pour l’entreprise, implantée à Saguenay depuis 17 ans et jusqu’à tout récemment gérée par Mylène Champagne et Marc St-Gelais.

Numérisation et diversification des services

Laissant place à un vent de jeunesse et une nouvelle vision, les nouveaux propriétaires tiennent à garder les valeurs fondamentales de l’entreprise, tout en amorçant sa numérisation et en diversifiant les services.

« La page Facebook va être notamment mise de l’avant pour aller chercher une clientèle plus jeune. On remarque quand même que les clients plus âgés ont un intérêt porté vers les réseaux sociaux. On va également améliorer le site web, parce qu’il n’est pas à la fine pointe actuellement, donc on va s’occuper de ça prochainement. On propose par ailleurs notre section entretien ménager, nos services de nettoyage de ventilation et de reconstruction après sinistre », émet Charles-Philippe Tremblay.