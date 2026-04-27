La Chapelle Saint-Cyriac clôture sa saison classique

La Chapelle Saint-Cyriac a présenté dimanche après-midi son quatrième et dernier concert classique de l’année avec le Consort Laurentien, un ensemble reconnu pour son expertise en musique ancienne, rapporte Radio-Canada.

Le concert fut rehaussé par la présence de deux artistes de renommé international, le ténor Charles Daniels et la violoniste Margaret Little, des figures emblématiques de la musique ancienne.

La programmation estivale à venir s’annonce tout aussi riche. Le 16 mai, la Chapelle Saint-Cyriac accueillera le Festival des musiques de création, avec la prestation d’un ensemble de sept voix en provenance de Toronto. D’autres activités sont également prévues en juillet, dans le cadre des Fêtes du 350e anniversaire du poste de traite de Chicoutimi.

Plus tard cette année, le public pourra aussi assister à un concert de Noël avec l’Ensemble Renouveau, ainsi qu’aux passages du Trio Fibonacci et du duo Ménestrel.