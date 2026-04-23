Plus de 200 000 $ pour Jonquière en Musique

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, en collaboration avec la ministre du Tourisme, Amélie Dionne, annonce une bonification de l’aide gouvernementale au festival Jonquière en Musique. Cette aide passe à 204 000 $, en vertu du Programme d’aide financière aux festivals et événements touristiques.

La nouvelle entente permettra au plus long festival gratuit de musique au Canada de toucher une somme de 68 000 $ par année pour les trois prochaines années, comparativement à 31 000 $ par année lors des trois dernières années. Il s’agit d’une augmentation record du financement provincial de 119 %.

Le bureau du député de Jonquière ajoute qu’après l’analyse comparative des sommes attribuées dans d’autres festivals et événements de la région, un décalage a été observé en lien avec la mission de l’organisme.

En effet, en plus d’attirer les foules, Jonquière en musique est un festival 100 % gratuit, ce qui fait en sorte que le critère d’accessibilité devait être davantage pris en compte. Le directeur général de Jonquière en Musique, Félix Ouellet, se réjouit naturellement de cette bonification qui arrive à point nommé.

« Nous avons déposé notre demande à l’automne. En fait, cela fait des années que l’on travail à faire reconnaitre la gratuité auprès de certains paliers gouvernementaux. Il n’y a presque plus de festivals gratuits au Québec. », a-t-il déclaré.

M. Ouellet explique cette aide permettra aussi à Jonquière en Musique de prendre un peu plus d’expansion dans les années à venir.

« Ce que l’on veut, c’est vraiment de faire entrer le festival dans une autre ère avec plus de spectacles par exemple. C’est vraiment une ambition que l’on a. C’est sûr que cette année, nous allons avoir une formule semble aux dernières années, mais pour les prochaines années nous allons pouvoir travailler plus. », a-t-il ajouté.

Rappelons que le dévoilement de la programmation de la 37e édition de Jonquière en musique aura lieu le 28 avril prochain. L’événement sera présenté cet été sur le stationnement du Palais des sports de Jonquière, en raison des travaux en cours de réaménagement du parc de la rivière-aux-Sables.