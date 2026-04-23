SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 23 avril 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 24 s

Plus de 200 000 $ pour Jonquière en Musique

Le 23 avril 2026 — Modifié à 09 h 40 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, en collaboration avec la ministre du Tourisme, Amélie Dionne, annonce une bonification de l’aide gouvernementale au festival Jonquière en Musique.  Cette aide passe à 204 000 $, en vertu du Programme d’aide financière aux festivals et événements touristiques.

La nouvelle entente permettra au plus long festival gratuit de musique au Canada de toucher une somme de 68 000 $ par année pour les trois prochaines années, comparativement à 31 000 $ par année lors des trois dernières années. Il s’agit d’une augmentation record du financement provincial de 119 %.

Le bureau du député de Jonquière ajoute qu’après l’analyse comparative des sommes attribuées dans d’autres festivals et événements de la région, un décalage a été observé en lien avec la mission de l’organisme.

En effet, en plus d’attirer les foules, Jonquière en musique est un festival 100 % gratuit, ce qui fait en sorte que le critère d’accessibilité devait être davantage pris en compte. Le directeur général de Jonquière en Musique, Félix Ouellet, se réjouit naturellement de cette bonification qui arrive à point nommé. 

« Nous avons déposé notre demande à l’automne. En fait, cela fait des années que l’on travail à faire reconnaitre la gratuité auprès de certains paliers gouvernementaux. Il n’y a presque plus de festivals gratuits au Québec. », a-t-il déclaré.

M. Ouellet explique cette aide permettra aussi à Jonquière en Musique de prendre un peu plus d’expansion dans les années à venir. 

« Ce que l’on veut, c’est vraiment de faire entrer le festival dans une autre ère avec plus de spectacles par exemple. C’est vraiment une ambition que l’on a. C’est sûr que cette année, nous allons avoir une formule semble aux dernières années, mais pour les prochaines années nous allons pouvoir travailler plus. », a-t-il ajouté.

Rappelons que le dévoilement de la programmation de la 37e édition de Jonquière en musique aura lieu le 28 avril prochain. L’événement sera présenté cet été sur le stationnement du Palais des sports de Jonquière, en raison des travaux en cours de réaménagement du parc de la rivière-aux-Sables.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ouverture des inscriptions pour la Bourse Objectif Scène 2026
Publié le 21 avril 2026

Ouverture des inscriptions pour la Bourse Objectif Scène 2026

Le regroupement des diffuseurs en arts de la scène du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Objectif Scène, annonce l’ouverture officielle des inscriptions pour l’édition 2026 de la Bourse Objectif Scène. Les artistes intéressés ont jusqu’au 11 mai pour déposer leur candidature à cet événement qui met en lumière la vitalité et la diversité des arts de la scène ...

LIRE LA SUITE

« IMPACT » présentée une dernière fois à La Baie
Publié le 15 avril 2026

« IMPACT » présentée une dernière fois à La Baie

La pièce de théâtre “IMPACT”, présentée annuellement au Théâtre du palais municipal de La Baie, et qui sensibilise le public sur les conséquences de la conduite sous l’emprise de l’alcool et des drogues, connaîtra le jeudi 23 avril prochain son dernier tour de piste. La 10e édition de la pièce, qui met en scène non seulement des comédiens mais ...

LIRE LA SUITE

Appel de candidatures pour le Prix du CALQ – Artiste de l’année
Publié le 14 avril 2026

Appel de candidatures pour le Prix du CALQ – Artiste de l’année

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean, lance aujourd’hui l’appel de candidatures pour le Prix du CALQ – Artiste de l’année au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les artistes, écrivains et écrivaines de la région ont jusqu’au 9 juin, à minuit, pour déposer leur dossier auprès du ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES