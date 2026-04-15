« IMPACT » présentée une dernière fois à La Baie

La pièce de théâtre “IMPACT”, présentée annuellement au Théâtre du palais municipal de La Baie, et qui sensibilise le public sur les conséquences de la conduite sous l’emprise de l’alcool et des drogues, connaîtra le jeudi 23 avril prochain son dernier tour de piste.

La 10e édition de la pièce, qui met en scène non seulement des comédiens mais aussi de réels policiers, pompiers, ambulanciers, médecins, infirmières et un procureur de la Couronne dans leurs propres rôles, cessera donc d’être tenue en présentiel devant public.

L’annonce en a été faite en conférence de presse mardi avec beaucoup d’émotion, notamment par la porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), Sophie Tremblay, elle-même impliquée dans le projet depuis ses tous débuts.

Tout comme par les années passées, une première représentation de la pièce “IMPACT”, présentée en matinée du 23 avril à guichets fermés, s’adressera à près de 2 500 élèves finissants de cinquième secondaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le public est ensuite invité à assister à la représentation du jeudi soir, dont l’admission est gratuite.

Rappelons que la pièce s’adresse à un auditoire averti, en raison de la nature réaliste des scènes présentées. Les portes du théâtre ouvriront dès 18 h 30, permettant aux spectateurs de visiter les kiosques de prévention aménagés sur place.

Bien que la pièce ne sera plus présentée devant public, l’activité de sensibilisation continuera sa mission, grâce à une captation vidéo de la pièce réalisée en 2024. Cette version filmée constituera l’élément central d’une nouvelle approche de prévention qui sera déployée dans les écoles secondaires à compter du printemps 2027.